У Луцьку на пішохідному переході водій автівки збив 11-річну дівчинку

У Луцьку на пішохідному переході водій автівки збив 11-річну дівчинку
У Луцьку внаслідок ДТП постраждала школярка/

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 17 червня, на проспекті Відродження.

35-річний керманич Peugeot допустив наїзд на 11-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Луцьк, ДТП, школярка
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