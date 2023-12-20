У Луцьку на пішохідному переході водій автівки збив 11-річну дівчинку
Сьогодні, 11:48
У Луцьку внаслідок ДТП постраждала школярка/
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 17 червня, на проспекті Відродження.
35-річний керманич Peugeot допустив наїзд на 11-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 17 червня, на проспекті Відродження.
35-річний керманич Peugeot допустив наїзд на 11-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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