У Луцьку на пішохідному переході водій автівки збив 11-річну дівчинку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 17 червня, на проспекті Відродження.



35-річний керманич Peugeot допустив наїзд на 11-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку внаслідок ДТП постраждала школярка/Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 17 червня, на проспекті Відродження.35-річний керманич Peugeot допустив наїзд на 11-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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