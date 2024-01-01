путін їде на поклін до Кім Чен Ина

Російський диктаторсьогодні, 18 червня, приїде до КНДР на зустріч ізПро це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Це перший візит лідера РФ до Північної Кореї за 24 роки. Пропаганда обох країн уже випустила статті про «дружбу і співпрацю»,й «розвиток непідконтрольної Заходу торгівлі».Востаннє Путін їздив до КНДР у 2000 році, ще за правління— батька нинішнього диктатора. Кім Чен Ин відвідував РФ восени 2023 року.Тоді, ймовірно, вони з Путіним домовились про поставки ракет KN-23/24 (аналог «Іскандер»), які вже на початку 2024 року запускали по Україні.