путін їде на поклін до Кім Чен Ина

путін їде на поклін до Кім Чен Ина
Російський диктатор володимир путін сьогодні, 18 червня, приїде до КНДР на зустріч із Кім Чен Ином.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Це перший візит лідера РФ до Північної Кореї за 24 роки. Пропаганда обох країн уже випустила статті про «дружбу і співпрацю», підтримку війни проти України й «розвиток непідконтрольної Заходу торгівлі».

Востаннє Путін їздив до КНДР у 2000 році, ще за правління Кім Чен Іра — батька нинішнього диктатора. Кім Чен Ин відвідував РФ восени 2023 року.

Тоді, ймовірно, вони з Путіним домовились про поставки ракет KN-23/24 (аналог «Іскандер»), які вже на початку 2024 року запускали по Україні.


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Теги: політика, світ
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