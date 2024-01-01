Північна Корея надіслала до росії вже півтора мільйона артснарядів, – ГУР





Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише



«На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси із 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребують перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки», — наголосив він.



За словами Скібіцького, вигода для Північної Кореї полягає в тому, що країна віддає старе озброєння, а на заміну просить наростити виробництво у себе, а також певні технології, аби розвивати оборонно-промисловий комплекс. Зокрема, йдеться про ракетні технології та технології для виготовлення підводних човнів.



Водночас, як розповіли в ГУР, із Білорусі росіяни вже вивезли всі боєприпаси, тому зараз звідти «немає що брати». За словами Скібіцького, нині білоруси намагаються відновити своє, але це «зовсім не ті обсяги, про які ми думаємо».



Тим часом сама росія спромоглася виготовити два мільйони боєприпасів, зазначили у розвідці. А вже на 2024 рік, припускається, що країна хоче вийти на показники у 2,7 млн боєприпасів.



«Але це плани. Побачимо, чи будуть вони здійснені. Це потребує, по-перше, модернізації виробництва, розконсервація або створення нових ліній», — наголосив Скібіцький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Північна Корея відправила в росію вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів 1970–1980-х років виготовлення.Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони, пише Громадське «На сьогодні, якщо взяти наявні статистичні дані, росіяни з КНДР уже завезли півтора мільйона боєприпасів. Але ці боєприпаси із 70-х, 80-х років. Там половина не спрацьовує, а решта потребують перед тим, як його застосовувати, або відновлення, або перевірки», — наголосив він.За словами Скібіцького, вигода для Північної Кореї полягає в тому, що країна віддає старе озброєння, а на заміну просить наростити виробництво у себе, а також певні технології, аби розвивати оборонно-промисловий комплекс. Зокрема, йдеться про ракетні технології та технології для виготовлення підводних човнів.Водночас, як розповіли в ГУР, із Білорусі росіяни вже вивезли всі боєприпаси, тому зараз звідти «немає що брати». За словами Скібіцького, нині білоруси намагаються відновити своє, але це «зовсім не ті обсяги, про які ми думаємо».Тим часом сама росія спромоглася виготовити два мільйони боєприпасів, зазначили у розвідці. А вже на 2024 рік, припускається, що країна хоче вийти на показники у 2,7 млн боєприпасів.«Але це плани. Побачимо, чи будуть вони здійснені. Це потребує, по-перше, модернізації виробництва, розконсервація або створення нових ліній», — наголосив Скібіцький.

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