На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на місцевого жителя
Сьогодні, 12:49
У Бериславі внаслідок скиду з дрона постраждав місцевий житель.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
"38-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. Окупанти скинули вибухівку на чоловіка напередодні ввечері, коли той перебував біля магазину.
В потерпілого поранення голови, контузія. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби, 23 лютого, російські війська знову обстрілювали Херсонщину, внаслідок чого поранення дістали 4 людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
"38-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. Окупанти скинули вибухівку на чоловіка напередодні ввечері, коли той перебував біля магазину.
В потерпілого поранення голови, контузія. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби, 23 лютого, російські війська знову обстрілювали Херсонщину, внаслідок чого поранення дістали 4 людини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на місцевого жителя
Сьогодні, 12:49
ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів за добу
Сьогодні, 11:50