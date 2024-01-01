На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на місцевого жителя





Про це



"38-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. Окупанти скинули вибухівку на чоловіка напередодні ввечері, коли той перебував біля магазину.



В потерпілого поранення голови, контузія. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.



Минулої доби, 23 лютого, російські війська знову обстрілювали Херсонщину, внаслідок чого поранення дістали 4 людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Бериславі внаслідок скиду з дрона постраждав місцевий житель.Про це повідомили у Херсонській ОВА."38-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. Окупанти скинули вибухівку на чоловіка напередодні ввечері, коли той перебував біля магазину.В потерпілого поранення голови, контузія. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.Минулої доби, 23 лютого, російські війська знову обстрілювали Херсонщину, внаслідок чого поранення дістали 4 людини.

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