На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на місцевого жителя

На Херсонщині окупанти скинули з дрона вибухівку на місцевого жителя
У Бериславі внаслідок скиду з дрона постраждав місцевий житель.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"38-річний чоловік самостійно звернувся до лікарні. Окупанти скинули вибухівку на чоловіка напередодні ввечері, коли той перебував біля магазину.

В потерпілого поранення голови, контузія. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби, 23 лютого, російські війська знову обстрілювали Херсонщину, внаслідок чого поранення дістали 4 людини.

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Теги: Росія, Україна, війна
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