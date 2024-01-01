Артисти Волинського драмтеатру зняли зворушливе відео до 2-ої річниці повномасштабної війни

Сергієм Скулинцем зняли зворушливе відео до 2-ої річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України.



Про це



"Два роки від початку повномасштабної війни. День, який назавжди закарбувався в серці кожного українця. Шана усім, хто загинув за нашу свободу. Памʼятаємо невинних жертв російської агресії. Тримаймося та продовжуємо боротьбу", - зазначають виконавці.



Війна - слово, яке змінило нашу свідомість та спонукало до переосмислення.



"Все, що раніше здавалось абсолютно неважливим, набуло цінності. Ми ніколи не забудемо подвиг Героїв, які віддали своє життя за Україну. Пам'ятаємо і шануємо кожного з них. Віримо в Бога, молимося за мир і дякуємо Збройним силам України. Ви – найкращі, бо найвідважніші і найхоробріші воїни. Нехай сили зміцнішають, а віра у перемогу назавжди залишається у наших серцях", – наголошують у своїй промові артисти Волинського драмтеатру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Артисти Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка на чолі із директором драмтеатрузняли зворушливе відео до 2-ої річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України.Про це йдеться на сторінці Волинського драмтеатру у фейсбуці."Два роки від початку повномасштабної війни. День, який назавжди закарбувався в серці кожного українця. Шана усім, хто загинув за нашу свободу. Памʼятаємо невинних жертв російської агресії. Тримаймося та продовжуємо боротьбу", - зазначають виконавці.Війна - слово, яке змінило нашу свідомість та спонукало до переосмислення."Все, що раніше здавалось абсолютно неважливим, набуло цінності. Ми ніколи не забудемо подвиг Героїв, які віддали своє життя за Україну. Пам'ятаємо і шануємо кожного з них. Віримо в Бога, молимося за мир і дякуємо Збройним силам України. Ви – найкращі, бо найвідважніші і найхоробріші воїни. Нехай сили зміцнішають, а віра у перемогу назавжди залишається у наших серцях", – наголошують у своїй промові артисти Волинського драмтеатру.

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