Артисти Волинського драмтеатру зняли зворушливе відео до 2-ої річниці повномасштабної війни

Артисти Волинського драмтеатру зняли зворушливе відео до 2-ої річниці повномасштабної війни
Артисти Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка на чолі із директором драмтеатру Сергієм Скулинцем зняли зворушливе відео до 2-ої річниці повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Про це йдеться на сторінці Волинського драмтеатру у фейсбуці.

"Два роки від початку повномасштабної війни. День, який назавжди закарбувався в серці кожного українця. Шана усім, хто загинув за нашу свободу. Памʼятаємо невинних жертв російської агресії. Тримаймося та продовжуємо боротьбу", - зазначають виконавці.

Війна - слово, яке змінило нашу свідомість та спонукало до переосмислення.

"Все, що раніше здавалось абсолютно неважливим, набуло цінності. Ми ніколи не забудемо подвиг Героїв, які віддали своє життя за Україну. Пам'ятаємо і шануємо кожного з них. Віримо в Бога, молимося за мир і дякуємо Збройним силам України. Ви – найкращі, бо найвідважніші і найхоробріші воїни. Нехай сили зміцнішають, а віра у перемогу назавжди залишається у наших серцях", – наголошують у своїй промові артисти Волинського драмтеатру.


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Теги: Волинський драмтеатр, війна
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