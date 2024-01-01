Ще 5 були відкликані: в ГУР розповіли деталі збиття російського літака А-50

Ще 5 були відкликані: в ГУР розповіли деталі збиття російського літака А-50
Літак дальнього радіолокаційного виявлення вкс рф А-50У був збитий 23 лютого 2024 року поблизу міста пріморско-ахтарск на Азовському морі.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Останній зліт А50У здійснив 23 лютого 2024 року о 15:50 з аеродрому «ахтубінск» та мав виконувати терористичні завдання держави-агресора росії поблизу населених пунктів пріморско-ахтарск ― зєрноґрад.

Різке припинення роботи у вказаному районі радіолокаційного комплексу «шмєль», яким обладнано А-50У, зафіксували станції радіотехнічної розвідки ГУР МО України о 18:45.

Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ А-50У вкс рф також підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35.

Один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи". - йдеться в повідомленні.

Додатковою ознакою успіху спільної операції ГУР МО України та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34 вкс рф , які виконували завдання поблизу н.п. міллєрово ― частина з них планувала завдати авіаударів поблизу Авдіївки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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