У другу річницю великої війни повертається додому Герой з Волині Василь Клец
Сьогодні, 11:16
Сьогодні, 24 лютого, Горохівська громада зустрічатиме Героя Василя Клеца, який назавжди повертається додому.
Про це повідомили у громаді.
"Зустріч траурного кортежу відбудеться в Терешківцях на повороті у село Звиняче орієнтовно о 12.45 годині. Далі траурна процесія прямуватиме до рідного додому загиблого в село Красів. Похорон відбудеться завтра (в неділю) в Свято-Михайлівському храмі села Красів. Початок о 12.00 год. від рідного дому Захисника. Вічна пам'ять і слава Герою", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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Про це повідомили у громаді.
"Зустріч траурного кортежу відбудеться в Терешківцях на повороті у село Звиняче орієнтовно о 12.45 годині. Далі траурна процесія прямуватиме до рідного додому загиблого в село Красів. Похорон відбудеться завтра (в неділю) в Свято-Михайлівському храмі села Красів. Початок о 12.00 год. від рідного дому Захисника. Вічна пам'ять і слава Герою", - йдеться в повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.
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