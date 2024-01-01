У другу річницю великої війни повертається додому Герой з Волині Василь Клец





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"Зустріч траурного кортежу відбудеться в Терешківцях на повороті у село Звиняче орієнтовно о 12.45 годині. Далі траурна процесія прямуватиме до рідного додому загиблого в село Красів. Похорон відбудеться завтра (в неділю) в Свято-Михайлівському храмі села Красів. Початок о 12.00 год. від рідного дому Захисника. Вічна пам'ять і слава Герою", - йдеться в повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 лютого, Горохівська громада зустрічатиме Героя Василя Клеца, який назавжди повертається додому.Про це повідомили у громаді."Зустріч траурного кортежу відбудеться в Терешківцях на повороті у село Звиняче орієнтовно о 12.45 годині. Далі траурна процесія прямуватиме до рідного додому загиблого в село Красів. Похорон відбудеться завтра (в неділю) в Свято-Михайлівському храмі села Красів. Початок о 12.00 год. від рідного дому Захисника. Вічна пам'ять і слава Герою", - йдеться в повідомленні.

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