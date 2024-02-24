Велика Британія оголосила про пакет у 310 млн доларів на боєприпаси для України





Про це йдеться в офіційній заяві уряду Великої Британії, яка опублікована 24 лютого і приурочена до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, пише



У заяві уряду ідеться, що Британія вирішила оголосити про новий пакет допомоги Україні "рівно через два роки після того, як путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну — водночас артилерія довела свою вирішальну роль у бойових успіхах України, постійно пригнічуючи російські сили і заважаючи їм здійснювати значні прориви".



Також, міністр оборони Грант Шаппс підтвердив поставку додаткових 200 протитанкових ракет Brimstone до ЗСУ, в результаті чого загальна кількість наданих Україні загальна кількість ракет Brimstone перевищила 1300.



На додаток до пакету фінансування артилерії та ракет, було підписано нову багатомільйонну серію контрактів між відділом закупівель Міністерства оборони, оборонним обладнанням та підтримкою (DE&S) і британською компанією Cook Defense Systems для забезпечення сотень запасних гусеничних гусениць для танків і бронетехніки – що дозволить ЗСУ відновлювати та відновлювати пошкоджену протитанковою зброєю та мінами техніку.



Контракти передбачатимуть поєднання фінансування Великобританії та коштів Міжнародного фонду для України.



"Цього дня два роки тому путін, всупереч будь-якій раціональності і правилам, розпочав своє безрозсудне та незаконне повномасштабне вторгнення — кинувши десятки тисяч <…> військових у те, що він називає "обмеженою" військовою операцією. Але тепер, коли війна йде вже третій рік, непохитна рішучість і стійкість хороброго народу України продовжує надихати світ", – додав Шаппс.



Велика Британія вирішила інвестувати щонайменше 5,5 мільярда доларів США у безпілотники для збройних сил, за прикладом досвіду використання дронів в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія витратить 245 мільйонів фунтів стерлінгів (310 млн доларів) протягом наступного року на закупівлю та активізацію ланцюжків поставок для виробництва необхідних артилерійських боєприпасів для України.Про це йдеться в офіційній заяві уряду Великої Британії, яка опублікована 24 лютого і приурочена до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, пише LB.ua У заяві уряду ідеться, що Британія вирішила оголосити про новий пакет допомоги Україні "рівно через два роки після того, як путін розпочав своє незаконне повномасштабне вторгнення в Україну — водночас артилерія довела свою вирішальну роль у бойових успіхах України, постійно пригнічуючи російські сили і заважаючи їм здійснювати значні прориви".Також, міністр оборонипідтвердив поставку додаткових 200 протитанкових ракет Brimstone до ЗСУ, в результаті чого загальна кількість наданих Україні загальна кількість ракет Brimstone перевищила 1300.На додаток до пакету фінансування артилерії та ракет, було підписано нову багатомільйонну серію контрактів між відділом закупівель Міністерства оборони, оборонним обладнанням та підтримкою (DE&S) і британською компанією Cook Defense Systems для забезпечення сотень запасних гусеничних гусениць для танків і бронетехніки – що дозволить ЗСУ відновлювати та відновлювати пошкоджену протитанковою зброєю та мінами техніку.Контракти передбачатимуть поєднання фінансування Великобританії та коштів Міжнародного фонду для України."Цього дня два роки тому путін, всупереч будь-якій раціональності і правилам, розпочав своє безрозсудне та незаконне повномасштабне вторгнення — кинувши десятки тисяч <…> військових у те, що він називає "обмеженою" військовою операцією. Але тепер, коли війна йде вже третій рік, непохитна рішучість і стійкість хороброго народу України продовжує надихати світ", – додав Шаппс.Велика Британія вирішила інвестувати щонайменше 5,5 мільярда доларів США у безпілотники для збройних сил, за прикладом досвіду використання дронів в Україні.

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