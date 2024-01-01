На Волині поліція розшукує водія, який збив пішохідку та втік з місця аварії

На Волині поліція розшукує водія, який збив пішохідку та втік з місця ДТП.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Пригода трапилася учора, 23 лютого, близько 18-ої години, на автодорозі у селі Підгайці.Невідомий, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на 45-річну пішохідку, яка переходила проїжджу частину по освітленому нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.За цим фактом слідчі Луцького районного управління поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України."Шановні громадяни! Якщо ви стали свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, володієте іншою інформацією, що може бути важливою для слідства, просимо зателефонувати за номерами: 066 271 6074 чи на спецлінію «102». - звертаються у поліції.