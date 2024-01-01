Захисники цієї ночі збили всі російські «шахеди»





Про це повідомили у Повітряних силах.



"У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч проти 24 лютого росіяни запустили по Україні 12 дронів. Захисники знищили всі повітряні цілі.Про це повідомили у Повітряних силах."У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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