Захисники цієї ночі збили всі російські «шахеди»

Захисники цієї ночі збили всі російські «шахеди»
В ніч проти 24 лютого росіяни запустили по Україні 12 дронів. Захисники знищили всі повітряні цілі.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 24 лютого 2024 року окупанти атакували двома балістичними ракетами «Іскандер-М» (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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Теги: Росія, Україна, війна
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