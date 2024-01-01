ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів за добу

ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів за добу
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу ‒ близько 409010 (+770) осіб,

– танків ‒ 6534 (+8) од,

– бойових броньованих машин ‒ 12425 (+15) од,

– артилерійських систем – 9952 (+36) од,

– РСЗВ – 999 (+0) од,

– засоби ППО ‒ 684 (+2) од,

– літаків – 340 (+1) од,

– гелікоптерів – 325 (+0) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31),

– крилаті ракети ‒ 1905 (+2),

– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28) од,

– спеціальна техніка ‒ 1576 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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