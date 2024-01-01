ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів за добу





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу ‒ близько 409010 (+770) осіб,



– танків ‒ 6534 (+8) од,



– бойових броньованих машин ‒ 12425 (+15) од,



– артилерійських систем – 9952 (+36) од,



– РСЗВ – 999 (+0) од,



– засоби ППО ‒ 684 (+2) од,



– літаків – 340 (+1) од,



– гелікоптерів – 325 (+0) од,



– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31),



– крилаті ракети ‒ 1905 (+2),



– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28) од,



– спеціальна техніка ‒ 1576 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу ‒ близько 409010 (+770) осіб,– танків ‒ 6534 (+8) од,– бойових броньованих машин ‒ 12425 (+15) од,– артилерійських систем – 9952 (+36) од,– РСЗВ – 999 (+0) од,– засоби ППО ‒ 684 (+2) од,– літаків – 340 (+1) од,– гелікоптерів – 325 (+0) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31),– крилаті ракети ‒ 1905 (+2),– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28) од,– спеціальна техніка ‒ 1576 (+1).

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