ЗСУ знищили ще 770 російських окупантів за добу
Сьогодні, 11:50
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 770 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 409010 (+770) осіб,
– танків ‒ 6534 (+8) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12425 (+15) од,
– артилерійських систем – 9952 (+36) од,
– РСЗВ – 999 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 684 (+2) од,
– літаків – 340 (+1) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31),
– крилаті ракети ‒ 1905 (+2),
– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28) од,
– спеціальна техніка ‒ 1576 (+1).
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу ‒ близько 409010 (+770) осіб,
– танків ‒ 6534 (+8) од,
– бойових броньованих машин ‒ 12425 (+15) од,
– артилерійських систем – 9952 (+36) од,
– РСЗВ – 999 (+0) од,
– засоби ППО ‒ 684 (+2) од,
– літаків – 340 (+1) од,
– гелікоптерів – 325 (+0) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7659 (+31),
– крилаті ракети ‒ 1905 (+2),
– кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 12988 (+28) од,
– спеціальна техніка ‒ 1576 (+1).
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