Скасували графіки відключень світла на сьогодні до 15:00
Сьогодні, 11:24
Сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовані до 15:00.
Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.
Із 15:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.
Причина – більш активна робота СЕС
При зміні ситуації в енергосистемі про зміну часу дії обмеження споживання буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.
Із 15:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.
Причина – більш активна робота СЕС
При зміні ситуації в енергосистемі про зміну часу дії обмеження споживання буде повідомлено додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У селі під Луцьком із палаючого будинку врятували двох котів
Сьогодні, 12:09
Скасували графіки відключень світла на сьогодні до 15:00
Сьогодні, 11:24
Захисники ліквідували ще 1230 окупантів за добу
Сьогодні, 10:50