Скасували графіки відключень світла на сьогодні до 15:00

Скасували графіки відключень світла на сьогодні до 15:00
Сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовані до 15:00.

Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.

Із 15:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.

Причина – більш активна робота СЕС

При зміні ситуації в енергосистемі про зміну часу дії обмеження споживання буде повідомлено додатково.

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Теги: електроенергія, Волинь
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