Скасували графіки відключень світла на сьогодні до 15:00

обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовані до 15:00.



Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.



Із 15:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.



Причина – більш активна робота СЕС



При зміні ситуації в енергосистемі про зміну часу дії обмеження споживання буде повідомлено додатково.



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