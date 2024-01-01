Захисники ліквідували ще 1230 окупантів за добу

Захисники ліквідували ще 1230 окупантів за добу
Минулої доби захисники знищили ще 1230 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 528620 (+1230) осіб,

- танків ‒ 7974 (+16) од,

- бойових броньованих машин ‒ 15307 (+20) од,

- артилерійських систем – 13959 (+32) од,

- РСЗВ – 1104 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 853 (+0) од,

- літаків – 359 (+0) од,

- гелікоптерів – 326 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11187 (+20),

- крилаті ракети ‒ 2297 (+1),

- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

- підводні човни - 1 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 19031 (+40) од,

- спеціальна техніка ‒ 2344 (+7).

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Теги: Україна, росія, війна
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