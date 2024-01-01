Захисники ліквідували ще 1230 окупантів за добу





Про це повідомили у Генштабі.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 528620 (+1230) осіб,



- танків ‒ 7974 (+16) од,



- бойових броньованих машин ‒ 15307 (+20) од,



- артилерійських систем – 13959 (+32) од,



- РСЗВ – 1104 (+0) од,



- засоби ППО ‒ 853 (+0) од,



- літаків – 359 (+0) од,



- гелікоптерів – 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11187 (+20),



- крилаті ракети ‒ 2297 (+1),



- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,



- підводні човни - 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн – 19031 (+40) од,



- спеціальна техніка ‒ 2344 (+7).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби захисники знищили ще 1230 окупантів.Про це повідомили у Генштабі.- особового складу ‒ близько 528620 (+1230) осіб,- танків ‒ 7974 (+16) од,- бойових броньованих машин ‒ 15307 (+20) од,- артилерійських систем – 13959 (+32) од,- РСЗВ – 1104 (+0) од,- засоби ППО ‒ 853 (+0) од,- літаків – 359 (+0) од,- гелікоптерів – 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11187 (+20),- крилаті ракети ‒ 2297 (+1),- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,- підводні човни - 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 19031 (+40) од,- спеціальна техніка ‒ 2344 (+7).

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