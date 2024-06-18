У додатку «Резерв+» став доступним електронний військово-обліковий документ





Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише



Також тепер у Резерв+ доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:



Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.



Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.



Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.



У описі застосунку "Резерв+" вказано, що "це застосунок з електронним військово-обліковим документом та QR-кодом".



Зазначається, що для того, щоб отримати доступ до даних щодо себе, потрібно авторизуватися за допомогою BankID та внести актуальні контакти: мобільний номер, електронну пошту та адресу проживання.



"Після цього ви побачите військово-обліковий документ в електронній формі, в якому є інформація щодо вас з реєстру Оберіг — чи є відстрочка, бронювання, чи маєте порушення правил військового обліку, коли проходили ВЛК тощо", – додали розробники.



Також зазначили, що військово-обліковий документ в електронній формі має таку ж юридичну силу, як паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво.



"А за QR-кодом працівники ТЦК чи поліції зможуть легко перевірити необхідну інформацію", – йдеться в описі.



У випадку, якщо дані не знайдено чи є невідповідність, можна це виправити без візиту до ТЦК та СП.



Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв+". Найменше оновлень, 208 000, здійснили через територіальні центри комплектування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мобільному застосунку "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ.Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, пише LB.ua Також тепер у Резерв+ доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі Оберіг.Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно.У описі застосунку "Резерв+" вказано, що "це застосунок з електронним військово-обліковим документом та QR-кодом".Зазначається, що для того, щоб отримати доступ до даних щодо себе, потрібно авторизуватися за допомогою BankID та внести актуальні контакти: мобільний номер, електронну пошту та адресу проживання."Після цього ви побачите військово-обліковий документ в електронній формі, в якому є інформація щодо вас з реєстру Оберіг — чи є відстрочка, бронювання, чи маєте порушення правил військового обліку, коли проходили ВЛК тощо", – додали розробники.Також зазначили, що військово-обліковий документ в електронній формі має таку ж юридичну силу, як паперовий військовий квиток чи приписне свідоцтво."А за QR-кодом працівники ТЦК чи поліції зможуть легко перевірити необхідну інформацію", – йдеться в описі.У випадку, якщо дані не знайдено чи є невідповідність, можна це виправити без візиту до ТЦК та СП.Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв+". Найменше оновлень, 208 000, здійснили через територіальні центри комплектування.

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