Катався на дошці для плавання: у Луцьку в Стиру втопився 18-річний хлопець
Сьогодні, 09:28
У Луцьку рятувальники дістали тіло людини з річки Стир.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
17 червня о 22:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Луцьку на річці Стир під час катання на дошці для плавання зник юнак. Як засвідчили очевидці, він впав з дошки та зник з поля зору.
На місце події (район вулиці Драгоманова) ввечері прибули водолазно-рятувальне відділення, рятувальники 2-ї ДПРЧ та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини з міста Луцьк, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.
Рятувальники ще вчора ввечері проводили пошукові роботи та за обстежили 3000 мертів квадратних акваторії дна, однак до сутінків чоловіка не знайдено і пошукові роботи були зупинені через темну пору дня.
Сьогодні об 04:48 пошуки відновлено, проводилось обстеження річки водолазами та за допомогою спеціального квадрокоптера.
О 05:55 тіло 18-річного хлопця знайшли та дістали з води на берег.
На місці події працювали психологиня та медик ДСНС області.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
17 червня о 22:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Луцьку на річці Стир під час катання на дошці для плавання зник юнак. Як засвідчили очевидці, він впав з дошки та зник з поля зору.
На місце події (район вулиці Драгоманова) ввечері прибули водолазно-рятувальне відділення, рятувальники 2-ї ДПРЧ та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини з міста Луцьк, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.
Рятувальники ще вчора ввечері проводили пошукові роботи та за обстежили 3000 мертів квадратних акваторії дна, однак до сутінків чоловіка не знайдено і пошукові роботи були зупинені через темну пору дня.
Сьогодні об 04:48 пошуки відновлено, проводилось обстеження річки водолазами та за допомогою спеціального квадрокоптера.
О 05:55 тіло 18-річного хлопця знайшли та дістали з води на берег.
На місці події працювали психологиня та медик ДСНС області.
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