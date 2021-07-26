Катався на дошці для плавання: у Луцьку в Стиру втопився 18-річний хлопець

Катався на дошці для плавання: у Луцьку в Стиру втопився 18-річний хлопець
У Луцьку рятувальники дістали тіло людини з річки Стир.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

17 червня о 22:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в Луцьку на річці Стир під час катання на дошці для плавання зник юнак. Як засвідчили очевидці, він впав з дошки та зник з поля зору.

На місце події (район вулиці Драгоманова) ввечері прибули водолазно-рятувальне відділення, рятувальники 2-ї ДПРЧ та групи рятувальних робіт Аварійно-рятувальної частини з міста Луцьк, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області.
Катався на дошці для плавання: у Луцьку в Стиру втопився 18-річний хлопець

Рятувальники ще вчора ввечері проводили пошукові роботи та за обстежили 3000 мертів квадратних акваторії дна, однак до сутінків чоловіка не знайдено і пошукові роботи були зупинені через темну пору дня.
Катався на дошці для плавання: у Луцьку в Стиру втопився 18-річний хлопець

Сьогодні об 04:48 пошуки відновлено, проводилось обстеження річки водолазами та за допомогою спеціального квадрокоптера.
Катався на дошці для плавання: у Луцьку в Стиру втопився 18-річний хлопець

О 05:55 тіло 18-річного хлопця знайшли та дістали з води на берег.
Катався на дошці для плавання: у Луцьку в Стиру втопився 18-річний хлопець

На місці події працювали психологиня та медик ДСНС області.
Катався на дошці для плавання: у Луцьку в Стиру втопився 18-річний хлопець
Катався на дошці для плавання: у Луцьку в Стиру втопився 18-річний хлопець
Катався на дошці для плавання: у Луцьку в Стиру втопився 18-річний хлопець
Катався на дошці для плавання: у Луцьку в Стиру втопився 18-річний хлопець

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Теги: Луцьк, Стир, потопельник
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