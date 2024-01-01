Вночі українська ППО збила усі «шахеди»





Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



"У ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарськ – рф", – зазначив Олещук у телеграмі.



В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 18 червня мобільні вогневі групи Сил оборони збили 10 із 10 запущених російською армією безпілотників типу "Shahed-131/136".Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант"У ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарськ – рф", – зазначив Олещук у телеграмі.В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

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