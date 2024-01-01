Вночі українська ППО збила усі «шахеди»
Сьогодні, 09:00
В ніч на 18 червня мобільні вогневі групи Сил оборони збили 10 із 10 запущених російською армією безпілотників типу "Shahed-131/136".
Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
"У ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарськ – рф", – зазначив Олещук у телеграмі.
В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
"У ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарськ – рф", – зазначив Олещук у телеграмі.
В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі «шахеди» збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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