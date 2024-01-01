У Луцькій громаді запрацювали 8 чергових дитсадків. Скільки дітей їх зможуть відвідувати





Як розповів Віталій Бондар, у чергові дитсадки батьки записали майже три тисячі дітей. До 12 серпня працюватимуть заклади: №1, № 3, № 5, № 16, № 17, № 21, № 30 і № 40.



Зі слів завідувачки закладу дошкільної освіти №5 Ніни Матвіюк, групи нині переповнені. Максимальна кількість дітей в одній групі — 53.



"Щоденне відвідування 230-250 дітей, на 230 офіційних місць, — каже завідувачка. — На сьогодні в черговий садок записано 537 дітей. Ускладнило ситуацію, що у 5 групах карантин через вітряну віспу і мусили додаткову інформацію брати про хвороби і вже виходячи з того формували групи".



Усіх дошкільнят з батьками, хто приходить до чергового садочка, на вході зустрічали працівники та скеровували до потрібної групи, відповідно до списків, складених напередодні.



Анастасія Григор’єва привела у садок трирічного сина. Каже: це перший досвід перебування у черговому дитсадку.



"Будемо по можливості ходити 2-3 рази на тиждень, забирати раніше, але є така потреба, ми працюємо. Ввечері ми з ним поспілкуємось, якщо дуже не сподобається, буде великий стрес, то будемо над цим працювати, будемо компенсувати — будуть інші розваги", — додала мама.



Як зазначила завідувачка Ніна Матвіюк, дитячий садочок №5 має укриття, розраховане на 400 дітей. У перший день роботи усім дітям показали його розташування.

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