Найстаршій учениці — 62 роки: хто опановує водійські навички на безплатних курсах у Луцьку
Сьогодні, 08:20
У Луцьку стартували безплатні курси з водіння для жінок від кар'єрного хабу «ВОНА». Для участі в навчанні надійшло 1535 заявок.
У другий етап пройшло 209 жінок, з яких відібрали 25 учасниць, розповіла Суспільному координаторка «ВОНА-хаб» у Луцьку Ліна Галан.
Отримати водійське посвідчення зможуть мешканки з сіл Луцької громади, жінки, чоловіки яких служать у війську, жінки, які виховують дітей з інвалідністю, потерпають від домашнього насильства та переселенки.
Хто потрапив на безплатний курс навчання з водіння
45-річна Олена Семків з Луцька зважилася навчитися їздити на авто, бо син і зять зараз — військовослужбовці. Раніше, зізнається, сідати за кермо боялася.
«Зараз такий час, що хлопців дуже мало. А я дуже хочу навчитись, дуже хочу помагати. Не всі знають в сім'ї про моє рішення», — говорить жінка.
Мама 23-річної мешканки Луцька Олександри Малашенко з 2022 року — на фронті, захищає Україну на Донецькому напрямку. Батьки, з її слів, розлучені, тому зараз доглядає сама брата та сестру.
Навчитися їздити на авто дівчина хотіла, говорить, давно: «Подзвонила одразу мамі. Вона каже: я дуже за тебе рада, старайся, в тебе все вийде».
Для 36-річної лучанки Ірини курси водіння — необхідність.
«Чоловік мій — військовослужбовець і зараз проходить службу на сході, — говорить жінка. — Машина стоїть без діла. Він вже дуже давно казав: іди здавай. Я все вагалася. Надіюсь, в мене вдасться все».
Ще одна учасниця курсів – 35-річна Віра Суботка з міста Дружківка Донецької області. У Луцьку з донькою жінка проживає останніх два роки.
За словами переселенки, курси водійок для неї — це спосіб пересування та заробітку: «Прийдеться іще не раз-два переїжджати. А це дуже важко. Починаєш шукати, чим, куди і як. А так би сіла собі й поїхала».
Найстарша учасниця курсів — 62-річна мешканка села Рокині Ольга Романюк. Вік, за її словами, цьому навчанню — не перешкода.
«Потрібно рухатися вперед. Я все-таки опаную цю професію, я сяду за кермо», — говорить жінка.
«Якщо жінки полюблять авто, то справляться»
Для однієї з волинських автошкіл — це перша співпраця з кар’єрним хабом «ВОНА.Луцьк», говорить директор Богдан Романюк: «Учасниці будуть вчитися за стандартною програмою. Я ще не маю досвіду роботи з такою публікою. Пробуємо, дивимося. Якщо жінки полюблять авто, то справляться».
Ідею таких курсів для жінок у кар’єрному хабі “ВОНА”, за словами Ліни Галан, виношували два роки. Підтримав її фонд народонаселення ООН, який фінансує безплатне навчання жінок.
«Наше основне завдання — не тільки навчити їх курсів водіння, а трохи полюбити себе, присвятити час собі, щоб мати можливість економічно та фінансово розвиватися і ставати стабільними, вільними, окриленими, незалежними, амбітними», — говорить координаторка "ВОНА-хаб" у Луцьку.
З 17 червня учасницям викладатимуть теорію щодня впродовж 2,5 тижнів. Перші 15 жінок, які успішно складуть іспит з правил дорожнього руху, далі проходитимуть практичний курс з водіння. Водійські посвідчення мешканки Луцької громади отримають після екзамену з водіння у серпні, додала Ліна Галан.
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У другий етап пройшло 209 жінок, з яких відібрали 25 учасниць, розповіла Суспільному координаторка «ВОНА-хаб» у Луцьку Ліна Галан.
Отримати водійське посвідчення зможуть мешканки з сіл Луцької громади, жінки, чоловіки яких служать у війську, жінки, які виховують дітей з інвалідністю, потерпають від домашнього насильства та переселенки.
Хто потрапив на безплатний курс навчання з водіння
45-річна Олена Семків з Луцька зважилася навчитися їздити на авто, бо син і зять зараз — військовослужбовці. Раніше, зізнається, сідати за кермо боялася.
«Зараз такий час, що хлопців дуже мало. А я дуже хочу навчитись, дуже хочу помагати. Не всі знають в сім'ї про моє рішення», — говорить жінка.
Мама 23-річної мешканки Луцька Олександри Малашенко з 2022 року — на фронті, захищає Україну на Донецькому напрямку. Батьки, з її слів, розлучені, тому зараз доглядає сама брата та сестру.
Навчитися їздити на авто дівчина хотіла, говорить, давно: «Подзвонила одразу мамі. Вона каже: я дуже за тебе рада, старайся, в тебе все вийде».
Для 36-річної лучанки Ірини курси водіння — необхідність.
«Чоловік мій — військовослужбовець і зараз проходить службу на сході, — говорить жінка. — Машина стоїть без діла. Він вже дуже давно казав: іди здавай. Я все вагалася. Надіюсь, в мене вдасться все».
Ще одна учасниця курсів – 35-річна Віра Суботка з міста Дружківка Донецької області. У Луцьку з донькою жінка проживає останніх два роки.
За словами переселенки, курси водійок для неї — це спосіб пересування та заробітку: «Прийдеться іще не раз-два переїжджати. А це дуже важко. Починаєш шукати, чим, куди і як. А так би сіла собі й поїхала».
Найстарша учасниця курсів — 62-річна мешканка села Рокині Ольга Романюк. Вік, за її словами, цьому навчанню — не перешкода.
«Потрібно рухатися вперед. Я все-таки опаную цю професію, я сяду за кермо», — говорить жінка.
«Якщо жінки полюблять авто, то справляться»
Для однієї з волинських автошкіл — це перша співпраця з кар’єрним хабом «ВОНА.Луцьк», говорить директор Богдан Романюк: «Учасниці будуть вчитися за стандартною програмою. Я ще не маю досвіду роботи з такою публікою. Пробуємо, дивимося. Якщо жінки полюблять авто, то справляться».
Ідею таких курсів для жінок у кар’єрному хабі “ВОНА”, за словами Ліни Галан, виношували два роки. Підтримав її фонд народонаселення ООН, який фінансує безплатне навчання жінок.
«Наше основне завдання — не тільки навчити їх курсів водіння, а трохи полюбити себе, присвятити час собі, щоб мати можливість економічно та фінансово розвиватися і ставати стабільними, вільними, окриленими, незалежними, амбітними», — говорить координаторка "ВОНА-хаб" у Луцьку.
З 17 червня учасницям викладатимуть теорію щодня впродовж 2,5 тижнів. Перші 15 жінок, які успішно складуть іспит з правил дорожнього руху, далі проходитимуть практичний курс з водіння. Водійські посвідчення мешканки Луцької громади отримають після екзамену з водіння у серпні, додала Ліна Галан.
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