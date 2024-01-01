На Світязі – напівпорожньо, в Соловичах – аншлаг: на Волині стартував купальний сезон





Відео з популярних серед відпочивальників озер публікують у соцмережах, передає



На Світязі поки не спостерігається напливу туристів – пляжі напівпорожні, а в озері купаються поодинокі відпочивальники.





Натомість на озері Велимче у Соловичах – справжній аншлаг. На пляжі ніде яблуку впасти, як і в самій водоймі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь повернулося літо, тож потрохи стартує купальний сезон.Відео з популярних серед відпочивальників озер публікують у соцмережах, передає "Конкурент" На Світязі поки не спостерігається напливу туристів – пляжі напівпорожні, а в озері купаються поодинокі відпочивальники.Натомість на озері Велимче у Соловичах – справжній аншлаг. На пляжі ніде яблуку впасти, як і в самій водоймі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію