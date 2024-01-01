На Світязі – напівпорожньо, в Соловичах – аншлаг: на Волині стартував купальний сезон

На Світязі – напівпорожньо, в Соловичах – аншлаг: на Волині стартував купальний сезон
На Волинь повернулося літо, тож потрохи стартує купальний сезон.

Відео з популярних серед відпочивальників озер публікують у соцмережах, передає "Конкурент".

На Світязі поки не спостерігається напливу туристів – пляжі напівпорожні, а в озері купаються поодинокі відпочивальники.


Натомість на озері Велимче у Соловичах – справжній аншлаг. На пляжі ніде яблуку впасти, як і в самій водоймі.


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Теги: світязь, курортний сезон, відпочинок
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