На Світязі – напівпорожньо, в Соловичах – аншлаг: на Волині стартував купальний сезон
Сьогодні, 05:12
На Волинь повернулося літо, тож потрохи стартує купальний сезон.
Відео з популярних серед відпочивальників озер публікують у соцмережах, передає "Конкурент".
На Світязі поки не спостерігається напливу туристів – пляжі напівпорожні, а в озері купаються поодинокі відпочивальники.
Натомість на озері Велимче у Соловичах – справжній аншлаг. На пляжі ніде яблуку впасти, як і в самій водоймі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео з популярних серед відпочивальників озер публікують у соцмережах, передає "Конкурент".
На Світязі поки не спостерігається напливу туристів – пляжі напівпорожні, а в озері купаються поодинокі відпочивальники.
Натомість на озері Велимче у Соловичах – справжній аншлаг. На пляжі ніде яблуку впасти, як і в самій водоймі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Світязі – напівпорожньо, в Соловичах – аншлаг: на Волині стартував купальний сезон
Сьогодні, 05:12
«З восьми доріг лишилася одна, яку перетворили на автобан»: після численних автопригод у Липинах хочуть знести обмежувачі руху
Сьогодні, 03:11
18 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Евакуаційним потягом з Харківщини на Волинь приїхали 30 дітей і дорослих
17 червень, 23:18