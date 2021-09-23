«З восьми доріг лишилася одна, яку перетворили на автобан»: після численних автопригод у Липинах хочуть знести обмежувачі руху





Після того, як у Липинах з восьми доріг залишилася лише одна - Григорія Андрузького, її перетворили на автобан. Тож обмежувачі руху у вигляді стовпців мешканці встановили за власний кошт, аби убезпечити себе та дітей від інтенсивного руху транспорту, передає



Проте, патрульна поліція зобов'язала сільського голову Юрія Семенюка демонтувати стовпці, мовляв, їхнє встановлення було незаконним. Хоча, у жителів цієї вулиці є всі необхідні документи, з якими вони й завітали на засідання сесії сільради.



У четвер, 13 червня, на сесію Підгайцівської сільської ради виносився проєкт рішення про демонтаж обмежувачів руху на вулиці Григорія Андрузького у Липинах.



Як розповіла виданню ВСН жителька села Липини Алла Наливайко, люди зібрали усі необхідні документи, щоб встановити стовпці на вулиці Григорія Андрузького, на якій пані Алла також проживає. І стовпці, і дорожнє покриття реалізували своїми силами, за власні кошти.



«Ми зробили ці стовпчики, які повністю законні, бо це безпека наших дітей. Наша бруківка, це не асфальт, в нас ширина доріг не дозволяє їздити тут вантажівкам. В нас не магістраль», – додала мешканка села Липини.



Жінка запевняє, що на вулиці стовпці поставили законно, з дозволу, на що мають усі необхідні документи. Також там встановили дорожній знак. Крім того, на вулиці є обмежувачі швидкості, які встановили теж з дозволу через багаточисельні ДТП.



Та, як поділилася Алла Наливайко, Підгайцівська сільська рада в особі її голови Юрія Семенюка, вирішила замість того, аби розблокувати решту вулиць у селі, знести обмежувачі руху на їхній вулиці. До слова, за її словами, було багато випадків, коли водії легкових авто та вантажівок збивали пішоходів, вʼїжджали в паркани та псували дорожнє покриття, яке люди облаштували самотужки за власні кошти.



«Це призведе до збільшення автопригод. У нас здійснювали наїзд навіть на дітей, після цього одна дитина оніміла», - сказала жінка.



Як акцентує Алла Наливайко, ця дорога не призначена для такого інтенсивного руху транспорту, там навіть немає тротуарів.



До слова, по плану міста і села між Липинами та Прилуцьким мало бути 8 доріг.



«Чому був інтенсивний рух на Андрузького, бо 4 дороги перекриті, три сільські - без ремонту дороги - грунтові . Кривоноса - односторонній рух , і залишається тільки їхати в дві сторони по Андрузького всупереч знаку «Житлова зона» - «Заборона транзиту» пункт 26.2 правил ДР , постанова КМУ № 1306», - підкреслила Алла Наливайко.



Як запевнила Алла Наливайко, жителів вулиці навіть не запросили на засідання сесії, аби вони хоч якось аргументували свою позицію перед обранцями громади. Та вони все ж дізналися і прийшли.



«З восьми доріг лишилася одна, яку перетворили на автобан»: після численних автопригод у Липинах хочуть знести обмежувачі руху

Алла Наливайко виступила перед депутатами, принесла фото та документи. І хоч її кілька разів перебивали, то окремі депутати, то Юрій Семенюк, але вона все ж змогла достукатися до обранців громади.



Юрій Семенюк зачитав на сесії текст припису патрульної поліції, сказав, якщо не виконає наказу поліції, то буде покараний. Але все ж аргументи Алла Наливайко виявилися переконливішими. Крім того, вона заявила, що сам припис є незаконним і його будуть оскаржувати.



Відтак депутати не підтримали проєкт рішення. Та голова Підгацівської громади не облишав спроб, поставив питання на повторне голоосування, але і з другої спроби обранці громади не підтримали проєкт рішення.



Та мешканці сільської вулиці у Липинах не тішаться свроїй маленькій перемозі.



«Ми переживаємо, що Юрій Семенюк не облишить спроб домогтися дозволу у депутатів на демонтаж обмежувачів руху на нашій вулиці», - каже мешканка Липин.



На думку Алли Наливайко, ситуацію може вирішити лише розблокування решти доріг у селі та ремонт об’їзної дороги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Днями відбулася сесія Підгайцівської сільської ради. Одним із питань було демонтаж обмежувачів руху на вулиці Григорія Андрузького, що у селі Липини.Після того, як у Липинах з восьми доріг залишилася лише одна - Григорія Андрузького, її перетворили на автобан. Тож обмежувачі руху у вигляді стовпців мешканці встановили за власний кошт, аби убезпечити себе та дітей від інтенсивного руху транспорту, передає ВСН Проте, патрульна поліція зобов'язала сільського головудемонтувати стовпці, мовляв, їхнє встановлення було незаконним. Хоча, у жителів цієї вулиці є всі необхідні документи, з якими вони й завітали на засідання сесії сільради.У четвер, 13 червня, на сесію Підгайцівської сільської ради виносився проєкт рішення про демонтаж обмежувачів руху на вулиці Григорія Андрузького у Липинах.Як розповіла виданню ВСН жителька села Липини, люди зібрали усі необхідні документи, щоб встановити стовпці на вулиці Григорія Андрузького, на якій пані Алла також проживає. І стовпці, і дорожнє покриття реалізували своїми силами, за власні кошти.«Ми зробили ці стовпчики, які повністю законні, бо це безпека наших дітей. Наша бруківка, це не асфальт, в нас ширина доріг не дозволяє їздити тут вантажівкам. В нас не магістраль», – додала мешканка села Липини.Жінка запевняє, що на вулиці стовпці поставили законно, з дозволу, на що мають усі необхідні документи. Також там встановили дорожній знак. Крім того, на вулиці є обмежувачі швидкості, які встановили теж з дозволу через багаточисельні ДТП.Та, як поділилася Алла Наливайко, Підгайцівська сільська рада в особі її голови Юрія Семенюка, вирішила замість того, аби розблокувати решту вулиць у селі, знести обмежувачі руху на їхній вулиці. До слова, за її словами, було багато випадків, коли водії легкових авто та вантажівок збивали пішоходів, вʼїжджали в паркани та псували дорожнє покриття, яке люди облаштували самотужки за власні кошти.«Це призведе до збільшення автопригод. У нас здійснювали наїзд навіть на дітей, після цього одна дитина оніміла», - сказала жінка.Як акцентує Алла Наливайко, ця дорога не призначена для такого інтенсивного руху транспорту, там навіть немає тротуарів.До слова, по плану міста і села між Липинами та Прилуцьким мало бути 8 доріг.«Чому був інтенсивний рух на Андрузького, бо 4 дороги перекриті, три сільські - без ремонту дороги - грунтові . Кривоноса - односторонній рух , і залишається тільки їхати в дві сторони по Андрузького всупереч знаку «Житлова зона» - «Заборона транзиту» пункт 26.2 правил ДР , постанова КМУ № 1306», - підкреслила Алла Наливайко.Як запевнила Алла Наливайко, жителів вулиці навіть не запросили на засідання сесії, аби вони хоч якось аргументували свою позицію перед обранцями громади. Та вони все ж дізналися і прийшли.«З восьми доріг лишилася одна, яку перетворили на автобан»: після численних автопригод у Липинах хочуть знести обмежувачі рухуАлла Наливайко виступила перед депутатами, принесла фото та документи. І хоч її кілька разів перебивали, то окремі депутати, то Юрій Семенюк, але вона все ж змогла достукатися до обранців громади.Юрій Семенюк зачитав на сесії текст припису патрульної поліції, сказав, якщо не виконає наказу поліції, то буде покараний. Але все ж аргументи Алла Наливайко виявилися переконливішими. Крім того, вона заявила, що сам припис є незаконним і його будуть оскаржувати.Відтак депутати не підтримали проєкт рішення. Та голова Підгацівської громади не облишав спроб, поставив питання на повторне голоосування, але і з другої спроби обранці громади не підтримали проєкт рішення.Та мешканці сільської вулиці у Липинах не тішаться свроїй маленькій перемозі.«Ми переживаємо, що Юрій Семенюк не облишить спроб домогтися дозволу у депутатів на демонтаж обмежувачів руху на нашій вулиці», - каже мешканка Липин.На думку Алли Наливайко, ситуацію може вирішити лише розблокування решти доріг у селі та ремонт об’їзної дороги.

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