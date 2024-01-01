Симпатичні малючки: у ківерцівських лісах збирають білі гриби і лисички





Світлинами врожаю грибів-малючків поділився у спільноті «Грибники Волині» користувач фейсбуку під ніком Serg Tk, передає



Зазначається, що гриби зібрані 16 червня у ківерцівських лісах.



На фото – переважно білі грибочки, але є й лисички.



«Малючки, а задоволення як від гігантів. Старт дано!» – йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У лісах на Ківерцівщині активно збирають білі гриби та лисички, які рясно ростуть після дощів.Світлинами врожаю грибів-малючків поділився у спільноті «Грибники Волині» користувач фейсбуку під ніком, передає "Конкурент" Зазначається, що гриби зібрані 16 червня у ківерцівських лісах.На фото – переважно білі грибочки, але є й лисички.«Малючки, а задоволення як від гігантів. Старт дано!» – йдеться в дописі.

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