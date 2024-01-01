Симпатичні малючки: у ківерцівських лісах збирають білі гриби і лисички

Симпатичні малючки: у ківерцівських лісах збирають білі гриби і лисички
У лісах на Ківерцівщині активно збирають білі гриби та лисички, які рясно ростуть після дощів.

Світлинами врожаю грибів-малючків поділився у спільноті «Грибники Волині» користувач фейсбуку під ніком Serg Tk, передає "Конкурент".

Зазначається, що гриби зібрані 16 червня у ківерцівських лісах.

На фото – переважно білі грибочки, але є й лисички.

«Малючки, а задоволення як від гігантів. Старт дано!» – йдеться в дописі.

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Теги: гриби, волинь
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