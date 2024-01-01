Симпатичні малючки: у ківерцівських лісах збирають білі гриби і лисички
Сьогодні, 01:30
У лісах на Ківерцівщині активно збирають білі гриби та лисички, які рясно ростуть після дощів.
Світлинами врожаю грибів-малючків поділився у спільноті «Грибники Волині» користувач фейсбуку під ніком Serg Tk, передає "Конкурент".
Зазначається, що гриби зібрані 16 червня у ківерцівських лісах.
На фото – переважно білі грибочки, але є й лисички.
«Малючки, а задоволення як від гігантів. Старт дано!» – йдеться в дописі.
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Світлинами врожаю грибів-малючків поділився у спільноті «Грибники Волині» користувач фейсбуку під ніком Serg Tk, передає "Конкурент".
Зазначається, що гриби зібрані 16 червня у ківерцівських лісах.
На фото – переважно білі грибочки, але є й лисички.
«Малючки, а задоволення як від гігантів. Старт дано!» – йдеться в дописі.
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