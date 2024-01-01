На Волині горіла господарська будівля





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце виклику прибули вогнеборці 18 Державно пожежно- рятувальної частини селища Іваничі, 15 ДПРЧ селища Локачі та місцева пожежна охорона села Павлівка.



По прибуттю підрозділів вогнем було охоплено будівлю.



На гасіння вогню подали 2 водяних ствола. Локалізували пожежу вдалося о 2:47, а 5:00 її ліквідували.



Потерпілих немає.



Причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 червня о 1:39 до надзвичайників надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у с. Радовичі Володимирського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце виклику прибули вогнеборці 18 Державно пожежно- рятувальної частини селища Іваничі, 15 ДПРЧ селища Локачі та місцева пожежна охорона села Павлівка.По прибуттю підрозділів вогнем було охоплено будівлю.На гасіння вогню подали 2 водяних ствола. Локалізували пожежу вдалося о 2:47, а 5:00 її ліквідували.Потерпілих немає.Причина пожежі: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

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