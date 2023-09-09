У Луцьку впало дерево та перегородило вхід до офісних приміщень
Сьогодні, 12:34
У Луцьку на вулиці Коперника вночі через негоду впало дерево.
Фото з наслідками Інформаційному агентству ВолиньPost надіслали читачі.
За їхніми словами, надзвичайна подія трапилася сьогодні вночі, 8 червня, на вулиці Коперника. На щастя, у момент падіння дерева ні автомобілі, ні люди у тому місці не перебували.
Однак воно повністю завалило вхід до офісних приміщень.
Нагадаємо, що Волинський обласний центр з гідрометеорології попереджав про різке погіршення погоди. На Волинь суне циклон з грозами.
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Фото з наслідками Інформаційному агентству ВолиньPost надіслали читачі.
За їхніми словами, надзвичайна подія трапилася сьогодні вночі, 8 червня, на вулиці Коперника. На щастя, у момент падіння дерева ні автомобілі, ні люди у тому місці не перебували.
Однак воно повністю завалило вхід до офісних приміщень.
Нагадаємо, що Волинський обласний центр з гідрометеорології попереджав про різке погіршення погоди. На Волинь суне циклон з грозами.
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