У Луцьку впало дерево та перегородило вхід до офісних приміщень





Фото з наслідками Інформаційному агентству ВолиньPost надіслали читачі.



За їхніми словами, надзвичайна подія трапилася сьогодні вночі, 8 червня, на вулиці Коперника. На щастя, у момент падіння дерева ні автомобілі, ні люди у тому місці не перебували.



Однак воно повністю завалило вхід до офісних приміщень.



Нагадаємо, що Волинський обласний центр з гідрометеорології попереджав про різке погіршення погоди.





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