Польські фермери знову заблокують ПП «Шегині-Медика»

Польські фермери знову заблокують ПП «Шегині-Медика»
За інформацією ДПСУ, відомо про можливе блокування пункту пропуску "Шегині-Медика" польськими фермерами вже 9 червня.

Прикордонники повідомляють, що є інформація про можливе блокування пункту пропуску "Шегині-Медика" польськими фермерами починаючи із завтра, 9 червня з 10:00 години. Триватиме акція до кінця вересня.

Для яких категорій автотранспорту буде ускладнено рух повідомлять пізніше.

Нагадаємо, що польські фермери розблокували пункт пропуску «Рава-Руська - Гребенне».

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Теги: поляки, протест, кордон
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