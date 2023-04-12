Польські фермери знову заблокують ПП «Шегині-Медика»





Прикордонники повідомляють, що є інформація про можливе блокування пункту пропуску "Шегині-Медика" польськими фермерами починаючи із завтра, 9 червня з 10:00 години. Триватиме акція до кінця вересня.



Для яких категорій автотранспорту буде ускладнено рух повідомлять пізніше.



Нагадаємо, що польські фермери розблокували пункт пропуску «Рава-Руська - Гребенне».

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