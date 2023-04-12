Польські фермери знову заблокують ПП «Шегині-Медика»
Сьогодні, 11:22
За інформацією ДПСУ, відомо про можливе блокування пункту пропуску "Шегині-Медика" польськими фермерами вже 9 червня.
Прикордонники повідомляють, що є інформація про можливе блокування пункту пропуску "Шегині-Медика" польськими фермерами починаючи із завтра, 9 червня з 10:00 години. Триватиме акція до кінця вересня.
Для яких категорій автотранспорту буде ускладнено рух повідомлять пізніше.
Нагадаємо, що польські фермери розблокували пункт пропуску «Рава-Руська - Гребенне».
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Прикордонники повідомляють, що є інформація про можливе блокування пункту пропуску "Шегині-Медика" польськими фермерами починаючи із завтра, 9 червня з 10:00 години. Триватиме акція до кінця вересня.
Для яких категорій автотранспорту буде ускладнено рух повідомлять пізніше.
Нагадаємо, що польські фермери розблокували пункт пропуску «Рава-Руська - Гребенне».
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