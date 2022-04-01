У російському полоні загинув Герой з Волині Павло Шайтан

Шайтан Павло Павлович (1.07.1969 – 28.04.2022).



Про це Ігор Чайка.



Павло добровольцем пішов на війну, захищати своїх синів та доньок. З першого дня повномасштабного вторгнення він патрулював рідне місто. Згодом — пішов на фронт.



16 квітня 2022 Павло потрапив у російський полон. А 28 квітня того ж року у полоні загинув.



"Його тіло повернули в Україну лише 26 грудня 2023. Рідні до останнього вірили і надіялись, що побачать Павла живим. Проте, не судилось...



Чин похорону відбуватиметься так:



субота, 8 червня:



◾️15:00 — коротка літія біля будинків, де жив Павло (бул. Л. Українки, 1 та вул. 1 Грудня, 1);



неділя, 9 червня:



◾️12:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського;



◾️хода до центру міста після завершення служби;



◾️13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.



Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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