У російському полоні загинув Герой з Волині Павло Шайтан

У російському полоні загинув Герой з Волині Павло Шайтан
У російському полоні загинув ковельчанин Шайтан Павло Павлович (1.07.1969 – 28.04.2022).

Про це повідомив міський голова Ігор Чайка.

Павло добровольцем пішов на війну, захищати своїх синів та доньок. З першого дня повномасштабного вторгнення він патрулював рідне місто. Згодом — пішов на фронт.

16 квітня 2022 Павло потрапив у російський полон. А 28 квітня того ж року у полоні загинув.

"Його тіло повернули в Україну лише 26 грудня 2023. Рідні до останнього вірили і надіялись, що побачать Павла живим. Проте, не судилось...

Чин похорону відбуватиметься так:

субота, 8 червня:

◾️15:00 — коротка літія біля будинків, де жив Павло (бул. Л. Українки, 1 та вул. 1 Грудня, 1);

неділя, 9 червня:

◾️12:00 – служба у соборі Святого Димитрія Солунського;

◾️хода до центру міста після завершення служби;

◾️13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану", - йдеться в повідомленні.

Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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