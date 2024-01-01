Уночі захисники збили ворожу ракету і дев'ять «шахедів»

Уночі захисники збили ворожу ракету і дев'ять «шахедів»
Захисники вночі 8 червня збили керовану авіаційну ракету Х-59 та дев'ять безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Вночі 8 червня війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області (РФ) та здійснили пуски 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з районів Курська (РФ) і мис Чауда (тимчасово окупований Крим)", — ідеться у повідомленні.

В результаті бойової роботи розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та засоби РЕБ Повітряних сил збили дев’ять дронів Shahed і ракету Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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