Уночі захисники збили ворожу ракету і дев'ять «шахедів»
Сьогодні, 09:10
Захисники вночі 8 червня збили керовану авіаційну ракету Х-59 та дев'ять безпілотників типу "Шахед".
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
"Вночі 8 червня війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області (РФ) та здійснили пуски 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з районів Курська (РФ) і мис Чауда (тимчасово окупований Крим)", — ідеться у повідомленні.
В результаті бойової роботи розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та засоби РЕБ Повітряних сил збили дев’ять дронів Shahed і ракету Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.
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Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
"Вночі 8 червня війська РФ атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 із Курської області (РФ) та здійснили пуски 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 з районів Курська (РФ) і мис Чауда (тимчасово окупований Крим)", — ідеться у повідомленні.
В результаті бойової роботи розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України та засоби РЕБ Повітряних сил збили дев’ять дронів Shahed і ракету Х-59 у межах Харківської, Запорізької, Полтавської та Дніпропетровської областей.
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