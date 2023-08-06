Згода на посмертне донорство: скільки заяв зареєстрували у центрі трансплант-координації на Волині
Сьогодні, 08:20
У Волинській обласній клінічній лікарні станом на 7 червня зареєстрували 41 прижиттєву заяву про згоду на посмертне донорство. Жодного раніше оформленого документа заявники не відкликали.
Про це в коментарі Суспільному розповіла трансплант-координаторка медичного закладу Тетяна Мигалега.
Зі слів фахівчині, найстарша людина, котра наразі зголосилась на посмертну пересадку органів — це 72-річний волинянин, найменша — 19-річна дівчина.
"Щодо статистики, то, мабуть, все-таки більше жінок подали заяви. Пік заяв був після того, як Іванна Рудишин (волинська журналістка — ред.) поширила інформацію про це в соцмережах. По кілька людей в мене під дверима було, а потім було затишшя. Бувало, що тижнями ніхто не приходив", — сказала Тетяна Мигалега.
Як підписати згоду на посмертне донорство
Оформлення згоди на посмертне донорство відбувається в очному форматі, у письмовому вигляді та займає орієнтовно 10 хвилин, зазначила Тетяна Мигелега.
Заяви на посмертне донорство охочі заповнюють у центрі трансплант-координації при лікарнях, зокрема в області таких є три: Луцька міська клінічна лікарня, Волинська обласна клінічна лікарня та Ковельське територіальне медичне об’єднання.
Підписавши документ, людина дає прижиттєву згоду на використання своїх органів для донорства лише у випадку підтвердження смерті головного мозку. Інформація про потенційних донорів, з її слів, є закритою до моменту, поки у людини не буде підтверджений цей діагноз.
"Майже ніхто в мене 10 хв не був. І 30 хв, і з кимось годину спілкувалися, бо людям цікаво. Усе розповідаю, розвінчую міфи, щоб люди не боялися. Я завжди за те, щоб люди приходили навіть на консультацію щодо посмертного донорства", — зазначила трансплант-координаторка Волинської клінічної лікарні.
Ні потенційний донор, ні людина, яка отримає пересаджений орган, коштів не отримують, розповіла фахівчиня, а забір органів для проведення трансплантації та саме операційне втручання є безплатними для пацієнтів згідно з "Програмою медичних гарантій" у лікарнях, котрим держава оплачує пакети відповідних медичних послуг.
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Про це в коментарі Суспільному розповіла трансплант-координаторка медичного закладу Тетяна Мигалега.
Зі слів фахівчині, найстарша людина, котра наразі зголосилась на посмертну пересадку органів — це 72-річний волинянин, найменша — 19-річна дівчина.
"Щодо статистики, то, мабуть, все-таки більше жінок подали заяви. Пік заяв був після того, як Іванна Рудишин (волинська журналістка — ред.) поширила інформацію про це в соцмережах. По кілька людей в мене під дверима було, а потім було затишшя. Бувало, що тижнями ніхто не приходив", — сказала Тетяна Мигалега.
Як підписати згоду на посмертне донорство
Оформлення згоди на посмертне донорство відбувається в очному форматі, у письмовому вигляді та займає орієнтовно 10 хвилин, зазначила Тетяна Мигелега.
Заяви на посмертне донорство охочі заповнюють у центрі трансплант-координації при лікарнях, зокрема в області таких є три: Луцька міська клінічна лікарня, Волинська обласна клінічна лікарня та Ковельське територіальне медичне об’єднання.
Підписавши документ, людина дає прижиттєву згоду на використання своїх органів для донорства лише у випадку підтвердження смерті головного мозку. Інформація про потенційних донорів, з її слів, є закритою до моменту, поки у людини не буде підтверджений цей діагноз.
"Майже ніхто в мене 10 хв не був. І 30 хв, і з кимось годину спілкувалися, бо людям цікаво. Усе розповідаю, розвінчую міфи, щоб люди не боялися. Я завжди за те, щоб люди приходили навіть на консультацію щодо посмертного донорства", — зазначила трансплант-координаторка Волинської клінічної лікарні.
Ні потенційний донор, ні людина, яка отримає пересаджений орган, коштів не отримують, розповіла фахівчиня, а забір органів для проведення трансплантації та саме операційне втручання є безплатними для пацієнтів згідно з "Програмою медичних гарантій" у лікарнях, котрим держава оплачує пакети відповідних медичних послуг.
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