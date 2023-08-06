Згода на посмертне донорство: скільки заяв зареєстрували у центрі трансплант-координації на Волині



Про це в коментарі Тетяна Мигалега.



Зі слів фахівчині, найстарша людина, котра наразі зголосилась на посмертну пересадку органів — це 72-річний волинянин, найменша — 19-річна дівчина.



"Щодо статистики, то, мабуть, все-таки більше жінок подали заяви. Пік заяв був після того, як Іванна Рудишин (волинська журналістка — ред.) поширила інформацію про це в соцмережах. По кілька людей в мене під дверима було, а потім було затишшя. Бувало, що тижнями ніхто не приходив", — сказала Тетяна Мигалега.



Як підписати згоду на посмертне донорство



Оформлення згоди на посмертне донорство відбувається в очному форматі, у письмовому вигляді та займає орієнтовно 10 хвилин, зазначила Тетяна Мигелега.



Заяви на посмертне донорство охочі заповнюють у центрі трансплант-координації при лікарнях, зокрема в області таких є три: Луцька міська клінічна лікарня, Волинська обласна клінічна лікарня та Ковельське територіальне медичне об’єднання.



Підписавши документ, людина дає прижиттєву згоду на використання своїх органів для донорства лише у випадку підтвердження смерті головного мозку. Інформація про потенційних донорів, з її слів, є закритою до моменту, поки у людини не буде підтверджений цей діагноз.



"Майже ніхто в мене 10 хв не був. І 30 хв, і з кимось годину спілкувалися, бо людям цікаво. Усе розповідаю, розвінчую міфи, щоб люди не боялися. Я завжди за те, щоб люди приходили навіть на консультацію щодо посмертного донорства", — зазначила трансплант-координаторка Волинської клінічної лікарні.



Ні потенційний донор, ні людина, яка отримає пересаджений орган, коштів не отримують, розповіла фахівчиня, а забір органів для проведення трансплантації та саме операційне втручання є безплатними для пацієнтів згідно з "Програмою медичних гарантій" у лікарнях, котрим держава оплачує пакети відповідних медичних послуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинській обласній клінічній лікарні станом на 7 червня зареєстрували 41 прижиттєву заяву про згоду на посмертне донорство. Жодного раніше оформленого документа заявники не відкликали.Про це в коментарі Суспільному розповіла трансплант-координаторка медичного закладуЗі слів фахівчині, найстарша людина, котра наразі зголосилась на посмертну пересадку органів — це 72-річний волинянин, найменша — 19-річна дівчина."Щодо статистики, то, мабуть, все-таки більше жінок подали заяви. Пік заяв був після того, як Іванна Рудишин (волинська журналістка — ред.) поширила інформацію про це в соцмережах. По кілька людей в мене під дверима було, а потім було затишшя. Бувало, що тижнями ніхто не приходив", — сказала Тетяна Мигалега.Оформлення згоди на посмертне донорство відбувається в очному форматі, у письмовому вигляді та займає орієнтовно 10 хвилин, зазначила Тетяна Мигелега.Заяви на посмертне донорство охочі заповнюють у центрі трансплант-координації при лікарнях, зокрема в області таких є три: Луцька міська клінічна лікарня, Волинська обласна клінічна лікарня та Ковельське територіальне медичне об’єднання.Підписавши документ, людина дає прижиттєву згоду на використання своїх органів для донорства лише у випадку підтвердження смерті головного мозку. Інформація про потенційних донорів, з її слів, є закритою до моменту, поки у людини не буде підтверджений цей діагноз."Майже ніхто в мене 10 хв не був. І 30 хв, і з кимось годину спілкувалися, бо людям цікаво. Усе розповідаю, розвінчую міфи, щоб люди не боялися. Я завжди за те, щоб люди приходили навіть на консультацію щодо посмертного донорства", — зазначила трансплант-координаторка Волинської клінічної лікарні.Ні потенційний донор, ні людина, яка отримає пересаджений орган, коштів не отримують, розповіла фахівчиня, а забір органів для проведення трансплантації та саме операційне втручання є безплатними для пацієнтів згідно з "Програмою медичних гарантій" у лікарнях, котрим держава оплачує пакети відповідних медичних послуг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію