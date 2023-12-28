Неочікуване рішення: Кабмін змінив перелік документів для відстрочки від мобілізації





Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає



"Вони нарешті прибрали з умов надання відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку ЛКК", - написав нардеп.



Гончаренко пояснив, що в законі про мобілізацію відсутня норма про необхідність надання цієї довідки для отримання відстрочки, але "уряд її вигадав".



"Після всіх звернень нарешті Кабмін зрозумів, що треба виправляти свою помилку", - зазначив народний обранець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд прибрав з переліку документів, необхідних для надання відстрочки від мобілізації, довідку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу в постійному догляді за особами з інвалідністю II групи.Про це повідомив народний депутат, передає ТСН "Вони нарешті прибрали з умов надання відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку ЛКК", - написав нардеп.Гончаренко пояснив, що в законі про мобілізацію відсутня норма про необхідність надання цієї довідки для отримання відстрочки, але "уряд її вигадав"."Після всіх звернень нарешті Кабмін зрозумів, що треба виправляти свою помилку", - зазначив народний обранець.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію