Неочікуване рішення: Кабмін змінив перелік документів для відстрочки від мобілізації
Сьогодні, 07:16
Уряд прибрав з переліку документів, необхідних для надання відстрочки від мобілізації, довідку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) про потребу в постійному догляді за особами з інвалідністю II групи.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає ТСН.
"Вони нарешті прибрали з умов надання відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку ЛКК", - написав нардеп.
Гончаренко пояснив, що в законі про мобілізацію відсутня норма про необхідність надання цієї довідки для отримання відстрочки, але "уряд її вигадав".
"Після всіх звернень нарешті Кабмін зрозумів, що треба виправляти свою помилку", - зазначив народний обранець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає ТСН.
"Вони нарешті прибрали з умов надання відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку ЛКК", - написав нардеп.
Гончаренко пояснив, що в законі про мобілізацію відсутня норма про необхідність надання цієї довідки для отримання відстрочки, але "уряд її вигадав".
"Після всіх звернень нарешті Кабмін зрозумів, що треба виправляти свою помилку", - зазначив народний обранець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Згода на посмертне донорство: скільки заяв зареєстрували у центрі трансплант-координації на Волині
Сьогодні, 08:20
Неочікуване рішення: Кабмін змінив перелік документів для відстрочки від мобілізації
Сьогодні, 07:16
Перший врожай жимолості: скільки коштує у Луцьку і де купити
Сьогодні, 05:15
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 8-9 червня
Сьогодні, 03:11