Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 8-9 червня

Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 8-9 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-9 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

У суботу, 8 червня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликому геомагнітному хвилюванню, нездатному впливати на самопочуття людей. Проте вже в неділю, 9 червня, очікується підвищення до К-індексу 4 (жовтий) рівень – невеликої магнітної бурі.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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