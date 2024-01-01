Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 8-9 червня
Сьогодні, 03:11
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8-9 червня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
У суботу, 8 червня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликому геомагнітному хвилюванню, нездатному впливати на самопочуття людей. Проте вже в неділю, 9 червня, очікується підвищення до К-індексу 4 (жовтий) рівень – невеликої магнітної бурі.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.
У суботу, 8 червня, очікується сонячна активність із К-індексом 3 (зелений рівень), що відповідає невеликому геомагнітному хвилюванню, нездатному впливати на самопочуття людей. Проте вже в неділю, 9 червня, очікується підвищення до К-індексу 4 (жовтий) рівень – невеликої магнітної бурі.
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