8 червня на Волині: гортаючи календар

8 червня на Волині: гортаючи календар
8 червня відзначає день народження власний кореспондент телеканалу ICTV на Волині Катерина Курбанова (на фото). Також особисте свято сьогодні у волинської тележурналістки Вікторії Притулюк.

Вітаємо їх, а також усіх з днем ангела, хто носить імена – Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.

Бажаємо іменинникам здоров'я, радості від життя та наснаги для плідної праці.

У цей день 1926 року народився волинський письменник, лікар і педагог Леонід Гіттік. Він помер 2004 року.

8 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день оздоровлення. Це некомерційна ініціатива, яка щорічно припадає на другу суботу червня. 2024 року це буде 8 червня. Цей день має на меті заохочення людей ставити на перше місце свій добробут і жити більш здоровим та повноцінним життям. Оздоровлення охоплює фізичне здоров’я, ясність розуму, соціальні зв’язки та духовну рівновагу, підтримуючи якісне життя.

Також 8 червня Всесвітній день джину. Щороку святкується в другу суботу червня. Джин має багату історію, яка сягає століть, і відомий своїм унікальним ботанічним профілем смаку. У Всесвітній день джину проводяться різноманітні заходи, пов’язані з джином, такі як дегустації, екскурсії на винокурні та майстер-класи з приготування коктейлів.

А ще 8 червня День працівника меблевої промисловості в Україні. Професійне свято, що припадає на другу суботу червня. Це свято призначено для визнання та відзначення заслуг працівників цієї важливої галузі. Меблярі, які створюють меблі, що прикрашають наші домівки та робочі місця, вшановуються за їхні наполегливу працю та майстерність.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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