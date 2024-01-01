Голова громади на Волині разом з дружиною в один день отримали 8 ділянок у власність

Голова громади на Волині разом з дружиною в один день отримали 8 ділянок у власність
Голова Забродівської громади, що на Ковельщині, Микола Калачук разом із дружиною минулого року задекларував десяток земельних ділянок, 300 тисяч зарплати та пенсію.

Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 16 січня, передає "Конкурент".

У своїй декларації посадовець також вказав й дані про дружину Любов Калачук.

Минулого року очільнику Забродівської громади нарахували 305 083 гривні зарплати. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, і надбавки, й інші додаткові виплати. Якщо підрахувати, то виходить, що він отримував трохи більше як 25 тисяч гривень на місяць.

Крім того, пан Микола отримав минулоріч 95 986 гривень пенсії.

Його дружина Любов заробила 133823 гривні зарплати у сільськогосподарському ТзОВ «Ратнівський аграрій», ще 10050 гривень у СВК ім. Лесі Українки. Також жінці нарахували 63681 гривню пенсії. Задекларувала пані Любов і 500 гривень подарунку у грошовій формі та 547 гривень страхових виплат від «Ратнівського аграрія».

Із майна Микола Калачук разом із дружиною та дітьми Романом та Олесею мають по 25 відсотків права власності на житловий будинок площею 115 квадратних метрів у селі Заброди.

У декларації вказано, що голова Забродівської громади має у власності 6 земельних ділянок у Забродах площами 6000, 2500, 5000, 10800, 3200, 2600 кв. метри. Цікаво, що 4 ділянки із шести голова отримав у власність 22 листопада 2005 року. Того ж дня його дружина Любов Калачук стала власницею ще чотирьох земельних ділянок у тому ж селі Заброди. Їхні площі: 4700, 10800, 3700, 2400 «квадрати».

Із транспортних засобів у Миколи Калачука є ВАЗ 21063, 1986 року випуску, мотоцикл ММВЗ 3-1121 (рік випуску 1986), а також Mercedes-Benz ML 270 2002 року.

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Теги: декларація, Волинь
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