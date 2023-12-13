Через будівництво московської церкви село на Волині «прославилось» на всю Україну
Сьогодні, 22:14
Село Мишів Іваничівської громади «прославилось» на всю Україну. Причина – будівництво церкви УПЦ МП, яке почалося тут у березні. Цю подію згадали у популярному ютуб-проєкті «Телебачення Торонто».
У сюжеті “Агенти рф у рясах: що відбувається з московським патріархатом останні два роки”, який днями вийшов на популярному ютюб-каналі «Телебачення Торонто», згадали і побудову московського храму в Іваничівській громаді, пише Буг.
Ведуча повідомила, що поки ПЦУ відвойовує старі храми, УПЦ МП створює нові. І це, мовляв, не дивно, адже будь-який МАФ може стати храмом УПЦ МП з тисячолітньою історією, якщо ти достатньо сміливий. У приклад ведуча навела ситуацію в Мишеві, в якому з простої хати роблять московську церкву.
Також у цьому сюжеті ведуча проінформувала, що наразі під покровом МЦ в Україні залишається 11 тисяч парафій. Вона зазначила, що за час повномасштабного вторгнення росії, СБУ відкрила близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП. 16 із цих справ — проти митрополитів. Кліриків МП, за її словами, звинувачують у державній зраді, колабораціонізмі, розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. І цьому, мовляв, є вагомі докази. Однак для вірян московських церков це всерівно нічого не означає і вони продовжують виправдовувати своїх священників і ходити в ці храми.
Ведуча наголосила, що росія використовує УПЦ МП, як свою агентурну мережу. Вона запевнила, що московському патріархату не місце в Україні і закликала підтримувати ПЦУ.
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У сюжеті “Агенти рф у рясах: що відбувається з московським патріархатом останні два роки”, який днями вийшов на популярному ютюб-каналі «Телебачення Торонто», згадали і побудову московського храму в Іваничівській громаді, пише Буг.
Ведуча повідомила, що поки ПЦУ відвойовує старі храми, УПЦ МП створює нові. І це, мовляв, не дивно, адже будь-який МАФ може стати храмом УПЦ МП з тисячолітньою історією, якщо ти достатньо сміливий. У приклад ведуча навела ситуацію в Мишеві, в якому з простої хати роблять московську церкву.
Також у цьому сюжеті ведуча проінформувала, що наразі під покровом МЦ в Україні залишається 11 тисяч парафій. Вона зазначила, що за час повномасштабного вторгнення росії, СБУ відкрила близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП. 16 із цих справ — проти митрополитів. Кліриків МП, за її словами, звинувачують у державній зраді, колабораціонізмі, розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. І цьому, мовляв, є вагомі докази. Однак для вірян московських церков це всерівно нічого не означає і вони продовжують виправдовувати своїх священників і ходити в ці храми.
Ведуча наголосила, що росія використовує УПЦ МП, як свою агентурну мережу. Вона запевнила, що московському патріархату не місце в Україні і закликала підтримувати ПЦУ.
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