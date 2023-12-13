Через будівництво московської церкви село на Волині «прославилось» на всю Україну

Через будівництво московської церкви село на Волині «прославилось» на всю Україну
Село Мишів Іваничівської громади «прославилось» на всю Україну. Причина – будівництво церкви УПЦ МП, яке почалося тут у березні. Цю подію згадали у популярному ютуб-проєкті «Телебачення Торонто».

У сюжеті “Агенти рф у рясах: що відбувається з московським патріархатом останні два роки”, який днями вийшов на популярному ютюб-каналі «Телебачення Торонто», згадали і побудову московського храму в Іваничівській громаді, пише Буг.

Ведуча повідомила, що поки ПЦУ відвойовує старі храми, УПЦ МП створює нові. І це, мовляв, не дивно, адже будь-який МАФ може стати храмом УПЦ МП з тисячолітньою історією, якщо ти достатньо сміливий. У приклад ведуча навела ситуацію в Мишеві, в якому з простої хати роблять московську церкву.

Також у цьому сюжеті ведуча проінформувала, що наразі під покровом МЦ в Україні залишається 11 тисяч парафій. Вона зазначила, що за час повномасштабного вторгнення росії, СБУ відкрила близько 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП. 16 із цих справ — проти митрополитів. Кліриків МП, за її словами, звинувачують у державній зраді, колабораціонізмі, розпалюванні міжрелігійної ворожнечі. І цьому, мовляв, є вагомі докази. Однак для вірян московських церков це всерівно нічого не означає і вони продовжують виправдовувати своїх священників і ходити в ці храми.

Ведуча наголосила, що росія використовує УПЦ МП, як свою агентурну мережу. Вона запевнила, що московському патріархату не місце в Україні і закликала підтримувати ПЦУ.

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Теги: ПЦУ, УПЦ МП, конфлікт
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