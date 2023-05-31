Чи можна купатися у водоймах Волині: епідеміологи розповіли
Сьогодні, 21:16
Станом на початок червня епідеміологи на Волині дослідили 360 проб води у річках та озерах в місцях масового відпочинку.
Як повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками усі проби відповідають нормативам.
Вода була досліджена у 20 місцях масового відпочинку, зокрема, на 5 пляжах загального користування та міських. Моніторинг якості води триватиме впродовж усього літа.
Як додали епідеміологи, літня спека створює умови для поширення збудників, що викликають харчові отруєння та кишкові інфекції. Захворіти можна і під час купання у забруднених водоймах.
В Центрі контролю та профілактики хвороб радять: обирати безпечні місця для купання, не плавайте, якщо маєте рану чи відкритий поріз і прийняти душ після купання у відкритій водоймі чи басейні.
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Як повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками усі проби відповідають нормативам.
Вода була досліджена у 20 місцях масового відпочинку, зокрема, на 5 пляжах загального користування та міських. Моніторинг якості води триватиме впродовж усього літа.
Як додали епідеміологи, літня спека створює умови для поширення збудників, що викликають харчові отруєння та кишкові інфекції. Захворіти можна і під час купання у забруднених водоймах.
В Центрі контролю та профілактики хвороб радять: обирати безпечні місця для купання, не плавайте, якщо маєте рану чи відкритий поріз і прийняти душ після купання у відкритій водоймі чи басейні.
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