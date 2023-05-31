Чи можна купатися у водоймах Волині: епідеміологи розповіли

Станом на початок червня епідеміологи на Волині дослідили 360 проб води у річках та озерах в місцях масового відпочинку.Як повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками усі проби відповідають нормативам.Вода була досліджена у 20 місцях масового відпочинку, зокрема, на 5 пляжах загального користування та міських. Моніторинг якості води триватиме впродовж усього літа.Як додали епідеміологи, літня спека створює умови для поширення збудників, що викликають харчові отруєння та кишкові інфекції. Захворіти можна і під час купання у забруднених водоймах.В Центрі контролю та профілактики хвороб радять: обирати безпечні місця для купання, не плавайте, якщо маєте рану чи відкритий поріз і прийняти душ після купання у відкритій водоймі чи басейні.