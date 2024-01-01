Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 червня: графіки на завтра
Сьогодні, 20:35
У суботу, 8 червня, обленерго в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 05:00 ранку, а також з 16:00 до 24:00.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Водночас електропостачання для обєктів критичної інфрастурктури — обмежуватись не буде.
Що відомо про відключення світла з травня 2024
Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.
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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
Водночас електропостачання для обєктів критичної інфрастурктури — обмежуватись не буде.
Що відомо про відключення світла з травня 2024
Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.
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