Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 червня: графіки на завтра

Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 червня: графіки на завтра
У суботу, 8 червня, обленерго в усіх регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 05:00 ранку, а також з 16:00 до 24:00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Водночас електропостачання для обєктів критичної інфрастурктури — обмежуватись не буде.

Де і коли на Волині вимикатимуть світло 8 червня: графіки на завтра


Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.


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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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