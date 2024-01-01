На Волині вилучили контрабанду електронних сигарет на 26 мільйонів
Сьогодні, 19:00
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині повідомили про підозру волинянину, який займався контрабандою та незаконною реалізацією підакцизних товарів.
Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Встановлено, що лучанин організував нелегальне ввезення в Україну через митний кордон електронних сигарет та готових рідин до них без марок акцизного податку.
Контрабандну продукцію фігурант продавав на території України. Товар надсилав покупцям поштою.
Кошти, отримані від незаконних дій, волинянин легалізовував, використовуючи їх у своїй підприємницькій діяльності.
Детективи БЕБ провели обшуки у помешканні фігуранта, гаражах, де зберігалася продукція, та в автівках, якими її перевозили.
Вилучено понад 60 тисяч електронних сигарет і готових рідин без марок акцизного податку. Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 26 млн грн.
Фігуранту повідомлено про підозру. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
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Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.
Встановлено, що лучанин організував нелегальне ввезення в Україну через митний кордон електронних сигарет та готових рідин до них без марок акцизного податку.
Контрабандну продукцію фігурант продавав на території України. Товар надсилав покупцям поштою.
Кошти, отримані від незаконних дій, волинянин легалізовував, використовуючи їх у своїй підприємницькій діяльності.
Детективи БЕБ провели обшуки у помешканні фігуранта, гаражах, де зберігалася продукція, та в автівках, якими її перевозили.
Вилучено понад 60 тисяч електронних сигарет і готових рідин без марок акцизного податку. Загальна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 26 млн грн.
Фігуранту повідомлено про підозру. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
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