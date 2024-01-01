Понад 12 обшуків: на Волині викрили масштабну схему контрабанди

Понад 12 обшуків: на Волині викрили масштабну схему контрабанди
Детективи Бюро економічної безпеки на Волині викрили групу осіб, які налагодили реалізацію контрабандних товарів. Одного з фігурантів затримано.

Про це у телеграмі повідомляє БЕБ.

Встановлено, що жителі Ковельщини упродовж тривалого періоду незаконно завозили електронні сигарети з наркотичним вмістом та рідини до них. Ввезення товару здійснювалося через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Продавали підакцизний товар на території України через Інтернет-сайт та соціальні мережі. Замовлення відправляли поштою.

За орієнтовними підрахунками, така схема приносила особам 10-15 тис. доларів США щомісячного прибутку.

Детективи БЕБ провели 12 обшуків у помешканнях фігурантів, офісному приміщенні та автівках. Вилучено електронні сигарети та рідини до них, готівку, комп’ютерну техніку, документацію тощо.

Окрім цього, в помешканні одного з фігурантів детективи виявили та вилучили незареєстровану вогнепальну зброю, набої та наркотичні речовини.

Наразі одну особу затримано. Йому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває. пеку в регіоні.


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Теги: БЕБ, Волинь
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