Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 19-21°.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 17-22°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 19-21°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 17-22°.

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