Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 травня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 травня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 травня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 19-21°.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 17-22°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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