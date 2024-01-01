На війні загинув уродженець Волині Герой Назар Хмілевський

Хмілевський Назар Ігорович, який народився і довгий час проживав у Ківерцях.



На момент загибелі він з сім'єю жив у Львові, розповіли у Ківерцівській громаді.



«Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», – йдеться у повідомленні.



Церемонія прощання відбудеться завтра, 17 травня, об 11:00 у м. Львів в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 9 травня 2024 року при виконанні бойового завдання з евакуації поранених загинув герой, який народився і довгий час проживав у Ківерцях.На момент загибелі він з сім'єю жив у Львові, розповіли у Ківерцівській громаді.«Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів», – йдеться у повідомленні.Церемонія прощання відбудеться завтра, 17 травня, об 11:00 у м. Львів в Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла.

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