У Волинському ТЦК відреагували на затримання службовців на хабарі





Заяву військові опублікували 16 травня на офіційній сторінці у Facebook.



"Слідством буде встановлено причетність військовослужбовців та встановлення факту причетності третіх цивільних осіб, які фігурують посередниками", — йдеться у повідомленні.



Також у Волинському ТЦК зазначили, що керівництво терцентру комплектування засуджує "ганебний вчинок військовослужбовців, і сприяє проведенню слідчо-оперативних дій".



Нагадаємо, на Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на затримання на хабарі двох службовців обласного і міського ТЦК.Заяву військові опублікували 16 травня на офіційній сторінці у Facebook."Слідством буде встановлено причетність військовослужбовців та встановлення факту причетності третіх цивільних осіб, які фігурують посередниками", — йдеться у повідомленні.Також у Волинському ТЦК зазначили, що керівництво терцентру комплектування засуджує "ганебний вчинок військовослужбовців, і сприяє проведенню слідчо-оперативних дій".Нагадаємо, на Волині поліція викрила групу осіб , яка заробляла 3000 доларів за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку.

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