У Волинському ТЦК відреагували на затримання службовців на хабарі

У Волинському ТЦК відреагували на затримання службовців на хабарі
У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на затримання на хабарі двох службовців обласного і міського ТЦК.

Заяву військові опублікували 16 травня на офіційній сторінці у Facebook.

"Слідством буде встановлено причетність військовослужбовців та встановлення факту причетності третіх цивільних осіб, які фігурують посередниками", — йдеться у повідомленні.

Також у Волинському ТЦК зазначили, що керівництво терцентру комплектування засуджує "ганебний вчинок військовослужбовців, і сприяє проведенню слідчо-оперативних дій".

Нагадаємо, на Волині поліція викрила групу осіб, яка заробляла 3000 доларів за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку.

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Теги: хабар, ТЦК
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