У Волинському ТЦК відреагували на затримання службовців на хабарі
Сьогодні, 22:01
У Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на затримання на хабарі двох службовців обласного і міського ТЦК.
Заяву військові опублікували 16 травня на офіційній сторінці у Facebook.
"Слідством буде встановлено причетність військовослужбовців та встановлення факту причетності третіх цивільних осіб, які фігурують посередниками", — йдеться у повідомленні.
Також у Волинському ТЦК зазначили, що керівництво терцентру комплектування засуджує "ганебний вчинок військовослужбовців, і сприяє проведенню слідчо-оперативних дій".
Нагадаємо, на Волині поліція викрила групу осіб, яка заробляла 3000 доларів за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку.
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Заяву військові опублікували 16 травня на офіційній сторінці у Facebook.
"Слідством буде встановлено причетність військовослужбовців та встановлення факту причетності третіх цивільних осіб, які фігурують посередниками", — йдеться у повідомленні.
Також у Волинському ТЦК зазначили, що керівництво терцентру комплектування засуджує "ганебний вчинок військовослужбовців, і сприяє проведенню слідчо-оперативних дій".
Нагадаємо, на Волині поліція викрила групу осіб, яка заробляла 3000 доларів за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку.
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