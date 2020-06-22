«Ціни кусаються»: скільки на ринках Луцька коштує черешня та абрикоси

«Ціни кусаються»: скільки на ринках Луцька коштує черешня та абрикоси
На ринку Луцька вже понад тиждень продають ранню черешню та абрикоси.

Які ціни на ці фрукти, дізнавалися журналісти телеканалу «Конкурент TV».

Вже «з порогу» натрапили на черешню. Ціни на неї на ринку 250 гривень за кілограм. Приїхала у Луцьк вона з Закарпаття.

Продавці кажуть, що в порівнянні з минулим роком, ціна на першу черешню вища. Додають, що вона дуже солодка.

«Купляють її потроху, бо ціна «куськається», – зазначає продавчиня.

Також днями може з'явиться «чернівецька» черешня, і ціни, сподіваються, будуть меншими. Приблизно 200 гривень за кілограм.

Абрикосів на ринку Луцька теж вдосталь. Коштують вони 150-200 гривень за кілограм. За два-три тижні ціна впаде. Але можна найти і за 280 гривень за кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: черешня, ринки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Ціни кусаються»: скільки на ринках Луцька коштує черешня та абрикоси
16 травень, 23:17
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Макарчук
16 травень, 22:24
У Волинському ТЦК відреагували на затримання службовців на хабарі
16 травень, 22:01
В «Укренерго» повідомили, що графіки погодинних відключень 17 травня будуть діяти по всій Україні
16 травень, 21:43
Схожі новини
Скільки коштує полуниця та черешня на луцьких ринках Скільки коштує полуниця та черешня на луцьких ринках
22 червень, 2020, 18:08
Сир, масло, сметана: які ціни на молочку на ринках Луцька Сир, масло, сметана: які ціни на молочку на ринках Луцька
22 березень, 05:12
Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку Звідки везуть черешню і скільки коштує ягода на луцькому ринку
01 червень, 2023, 12:50
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку та чи чекати на кавуни і мелітопольську черешню Скільки коштує полуниця на луцькому ринку та чи чекати на кавуни і мелітопольську черешню
17 травень, 2022, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Ціни кусаються»: скільки на ринках Луцька коштує черешня та абрикоси
16 травень, 23:17
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Макарчук
16 травень, 22:24
 0
У Волинському ТЦК відреагували на затримання службовців на хабарі
16 травень, 22:01
 0
В «Укренерго» повідомили, що графіки погодинних відключень 17 травня будуть діяти по всій Україні
16 травень, 21:43
 0
Медіа
відео
1/8