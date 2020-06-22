«Ціни кусаються»: скільки на ринках Луцька коштує черешня та абрикоси





Які ціни на ці фрукти, дізнавалися журналісти телеканалу



Вже «з порогу» натрапили на черешню. Ціни на неї на ринку 250 гривень за кілограм. Приїхала у Луцьк вона з Закарпаття.



Продавці кажуть, що в порівнянні з минулим роком, ціна на першу черешню вища. Додають, що вона дуже солодка.



«Купляють її потроху, бо ціна «куськається», – зазначає продавчиня.



Також днями може з'явиться «чернівецька» черешня, і ціни, сподіваються, будуть меншими. Приблизно 200 гривень за кілограм.



Абрикосів на ринку Луцька теж вдосталь. Коштують вони 150-200 гривень за кілограм. За два-три тижні ціна впаде. Але можна найти і за 280 гривень за кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ринку Луцька вже понад тиждень продають ранню черешню та абрикоси.Які ціни на ці фрукти, дізнавалися журналісти телеканалу «Конкурент TV» Вже «з порогу» натрапили на черешню. Ціни на неї на ринку 250 гривень за кілограм. Приїхала у Луцьк вона з Закарпаття.Продавці кажуть, що в порівнянні з минулим роком, ціна на першу черешню вища. Додають, що вона дуже солодка.«Купляють її потроху, бо ціна «куськається», – зазначає продавчиня.Також днями може з'явиться «чернівецька» черешня, і ціни, сподіваються, будуть меншими. Приблизно 200 гривень за кілограм.Абрикосів на ринку Луцька теж вдосталь. Коштують вони 150-200 гривень за кілограм. За два-три тижні ціна впаде. Але можна найти і за 280 гривень за кілограм.

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