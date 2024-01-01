17 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 17 травня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією.
17 травня відзначають день народження депутат Луцької міської ради, журналіст Андрій Лучик (на фото), колишній начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, самодіяльна волинська композиторка Любов Мілевич.
Вітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.
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17 травня відзначають день народження депутат Луцької міської ради, журналіст Андрій Лучик (на фото), колишній начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов, самодіяльна волинська композиторка Любов Мілевич.
Вітаємо їх щиро зі святом, зичимо міцного здоров'я, великого натхнення та життєвих перемог.
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