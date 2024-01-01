На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Макарчук

горе прийшло в родину Макарчуків із Маневич. Не вийшов живим із поля бою на ДонеччиніПро це повідомив селищний голова МаневичПравоохоронець в минулому, після нападу агресора одягнув форму військового у березні 2022 року. Понад два роки мужньо стояв на захисті держави.«Загинув вірний син України. Віддав життя за волю і незалежність України, як і його двоюрідний брат з КомаровогоНе змиритися із важкою втратою дружині, не дочекатися тата синові, донечці. Не обійме син батька, не пригорне мамуДорогі рідні відважного Захисника, прийміть слова глибокої скорботи, болю втрати і жалю. Вам від усіх людей шана і повага!» – йдеться у повідомленні.Зустрінуть тіло воїна вранці у п’ятницю, 17 травня.