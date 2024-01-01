На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Макарчук
Сьогодні, 22:24
горе прийшло в родину Макарчуків із Маневич. Не вийшов живим із поля бою на Донеччині Сергій Сергійович Макарчук.
Про це повідомив селищний голова Маневич Олександр Гаврилюк.
Правоохоронець в минулому, після нападу агресора одягнув форму військового у березні 2022 року. Понад два роки мужньо стояв на захисті держави.
«Загинув вірний син України. Віддав життя за волю і незалежність України, як і його двоюрідний брат з Комарового Володимир Чуйко.
Не змиритися із важкою втратою дружині Аліні Миколаївні, не дочекатися тата синові Сашкові, донечці Віталіні. Не обійме син батька Сергія Феодосійовича, не пригорне маму Любов Мусіївну.
Дорогі рідні відважного Захисника, прийміть слова глибокої скорботи, болю втрати і жалю. Вам від усіх людей шана і повага!» – йдеться у повідомленні.
Зустрінуть тіло воїна вранці у п’ятницю, 17 травня.
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Про це повідомив селищний голова Маневич Олександр Гаврилюк.
Правоохоронець в минулому, після нападу агресора одягнув форму військового у березні 2022 року. Понад два роки мужньо стояв на захисті держави.
«Загинув вірний син України. Віддав життя за волю і незалежність України, як і його двоюрідний брат з Комарового Володимир Чуйко.
Не змиритися із важкою втратою дружині Аліні Миколаївні, не дочекатися тата синові Сашкові, донечці Віталіні. Не обійме син батька Сергія Феодосійовича, не пригорне маму Любов Мусіївну.
Дорогі рідні відважного Захисника, прийміть слова глибокої скорботи, болю втрати і жалю. Вам від усіх людей шана і повага!» – йдеться у повідомленні.
Зустрінуть тіло воїна вранці у п’ятницю, 17 травня.
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