В «Укренерго» повідомили, що графіки погодинних відключень 17 травня будуть діяти по всій Україні

В «Укренерго» повідомили, що графіки погодинних відключень 17 травня будуть діяти по всій Україні
17 травня відключатимуть електроенергію для побутових та промислових споживачів по всій Україні за графіками з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

Про це повідомляє «Укренерго».

Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго (посилання в першому коментарі), а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ліміти, електроенергія, графіки відключень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Макарчук
Сьогодні, 22:24
У Волинському ТЦК відреагували на затримання службовців на хабарі
Сьогодні, 22:01
В «Укренерго» повідомили, що графіки погодинних відключень 17 травня будуть діяти по всій Україні
Сьогодні, 21:43
На війні загинув уродженець Волині Герой Назар Хмілевський
Сьогодні, 21:14
Чи досі з Волині курсують автобуси до білорусі та рф
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Взимку в Україні будуть відключати світло Взимку в Україні будуть відключати світло
Сьогодні, 18:39
Укренерго: дефіцит електроенергії в системі зберігається Укренерго: дефіцит електроенергії в системі зберігається
Сьогодні, 12:41
«Волиньобленерго» попередило про нові обмеження «Волиньобленерго» попередило про нові обмеження
14 травень, 16:02
Укренерго просить економити світло: ситуація дуже напружена Укренерго просить економити світло: ситуація дуже напружена
14 травень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Макарчук
Сьогодні, 22:24
 0
У Волинському ТЦК відреагували на затримання службовців на хабарі
Сьогодні, 22:01
 0
В «Укренерго» повідомили, що графіки погодинних відключень 17 травня будуть діяти по всій Україні
Сьогодні, 21:43
 0
На війні загинув уродженець Волині Герой Назар Хмілевський
Сьогодні, 21:14
 0
Чи досі з Волині курсують автобуси до білорусі та рф
Сьогодні, 20:35
 0
Медіа
відео
1/8