В «Укренерго» повідомили, що графіки погодинних відключень 17 травня будуть діяти по всій Україні
Сьогодні, 21:43
17 травня відключатимуть електроенергію для побутових та промислових споживачів по всій Україні за графіками з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.
Про це повідомляє «Укренерго».
Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.
Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго (посилання в першому коментарі), а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.
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Про це повідомляє «Укренерго».
Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.
Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго (посилання в першому коментарі), а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.
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