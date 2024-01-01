В «Укренерго» повідомили, що графіки погодинних відключень 17 травня будуть діяти по всій Україні

17 травня відключатимуть електроенергію для побутових та промислових споживачів по всій Україні за графіками з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.Про це повідомляє «Укренерго».Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго (посилання в першому коментарі), а також на їхніх сторінках у соцмережах.Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.