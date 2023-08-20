Чи досі з Волині курсують автобуси до білорусі та рф

Чи досі з Волині курсують автобуси до білорусі та рф
У Ковелі на автостанції виявили таблички з рейсами до російського Калінінграда та білоруських міст – Брест та Кобрин.

Нещодавно до редакції телеканалу «Конкурент TV» звернувся волинянин Андрій, який виявив, що на автостанції у Ковелі досі над платформами, з яких відправляються автобуси, розміщені таблички з рейсами до російського та білоруських напрямків.

Заступниця начальника автостанції Ковеля запевнила, що рейсів у таких напрямах немає.

«У нас в розкладі руху для пасажирів ніяких рейсів, ніяких таких слів немає, ніде немає такого. На платформі там, де автобуси, як мирний час був, ставали – там є. Ми заклеюємо, але ж наші люди, знаєте які, дай зробити якусь пакость. Да, дійсно було відірвано, відклеєно, було відкрито. Будемо наглядати, хто там буде відривати, вже ми вказівку дали черговому, щоб наглядав, проходив», – зазначила заступниця начальника Ковельської автостанції Тетяна.

Наразі ці вивіски заклеїли, бо стенд, за її словами, міняти не можуть.

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Теги: автобуси, Волинь, росія, білорусь
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