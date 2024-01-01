На хабарі погоріли посадовці ТЦК на Волині

На хабарі погоріли посадовці ТЦК на Волині
На Волині поліція викрила групу осіб, яка заробляла 3000 доларів за непритягнення ухилянтів до відповідальності та зняття їх з розшуку.

Серед фігурантів — заступник командира взводу однієї з військових частин та службові особи обласного й міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, повідомляє у фейсбуці департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими слідчого управління Львівської поліції, зловмисники з метою власного збагачення в умовах дії на території України правового режиму воєнного стану організували корупційну схему вимагання від чоловіків призовного віку грошей.
На хабарі погоріли посадовці ТЦК на Волині

Фігуранти, користуючись службовим становищем, обіцяли допомогти зняти з розшуку військовозобовʼязаних, які після отримання повісток не зʼявилися до ТЦК та СП — це давало змогу останнім ухилитися від призову на військову службу до ЗСУ та уникнути відповідальності.
На хабарі погоріли посадовці ТЦК на Волині

Поліцейські у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали організатора схеми та двох його спільників під час передачі чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів. Загалом правоохоронці задокументовали отримання учасниками групи 6000 доларів хабаря.
На хабарі погоріли посадовці ТЦК на Волині

У ході проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучили гроші, мобільні телефони, флеш-накопичувачі інформації, службову документацію ТЦК та СП, а також «чорнові» записи.
На хабарі погоріли посадовці ТЦК на Волині

Працівнику воєнної частини та двом співробітникам територіальних центрів комплектування, залежно від їхньої рольової участі у злочинній діяльності, повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
На хабарі погоріли посадовці ТЦК на Волині

Слідство триває. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.
На хабарі погоріли посадовці ТЦК на Волині

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
На хабарі погоріли посадовці ТЦК на Волині

Заходи з викриття проводили спільно з працівниками контррозвідки СБУ за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

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Теги: хабар, Волинь
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