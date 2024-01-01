Кмітливі зловмисники в Києві робили з ухилянтів «дипломатів»

У Києві правоохоронці викрили групу осіб, які продавали «консульські» посвідчення, що надавалиПро це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури трьом громадянам повідомлено про підозру за фактом замаху у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України). Двом з них також інкриміновано перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).За даними слідства, підозрювані підшукували громадян призовного віку, які мали намір ухилитись від мобілізації.За 3 тис доларів США їм продавали фіктивні консульські посвідчення, які дозволяли безперешкодно пересуватись через блокпости та вводити в оману працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.Крім того, за 10 тис доларів США підозрювані обіцяли сприяння у безперешкодному виїзді до країн Європейського Союзу. За цю суму чоловікам надавали вказівки та поради, а також мали забезпечити прибуття на пункт перетину державного кордону і його подальший перетин.Правоохоронці затримали підозрюваних в порядку ст. 208 КПК України під час одержання 10 тис доларів США.В ході проведення обшуків за місцями їх проживання вилучено майже 200 тис доларів США, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, підроблені посвідчення та техніку для їх виготовлення.Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.За клопотанням прокуратури двом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, третьому - цілодобовий домашній арешт.Досудове розслідування - ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, оперативний супровід - ГУ «Д» ДЗНД СБУ та управління міграційної поліції ГУ Нацполіції в Київській області.