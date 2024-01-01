Від 3 до 7 тисяч доларів: в Україні ліквідували 8 «схем для ухилянтів»

Від 3 до 7 тисяч доларів: в Україні ліквідували 8 «схем для ухилянтів»
Служба безпеки та Національна поліція заблокували ще 8 схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано всіх організаторів викритих злочинів.

Про це в фейсбуці повідомляє СБУ.

За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.
Вартість таких «послуг» становила від 3 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та різновиду «схеми».

Так, на Вінниччині ліквідовано три схеми втечі ухилянтів. Затримано п’ятьох ділків: троє з них пропонували військовозобов’язаним втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер.

Для переправлення ухилянтів на протилежний берег сусідньої країни організатори «трафіку» використовували човен.

Інші двоє зловмисників допомагали «клієнтам» перейти кордон поза пунктами пропуску.

У Черкаській області повідомлено про підозру колишньому податківцю. Використовуючи власні зв’язки, він «продавав» посади у різних громадських організаціях, які перевозять гумдопомогу.

У такий спосіб фігурант «працевлаштовував» ухилянтів, щоб внести їхні персональні дані до інформаційної системи «Шлях» як волонтерів.

Ця «схема» дозволяла військовозобов’язаним виїхати за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів.

На Кіровоградщині затримано ділка, який торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Щоб отримати підробку, зловмисник «звертався» до своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії.

У Рівненській області затримано заступника керівника місцевої лікарні. За хабарі посадовець пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності і таким чином уникнути призову.

На Львівщині повідомлено про підозру ще двом організаторам «схем для ухилянтів». Ними виявилися мешканці регіону. Один з них торгував фальшивими довідками про зняття з військового обліку. Інший вносив до інформаційної системи «Шлях» дані для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Організаторам злочинних схем загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. А їхнім клієнтам – до 5 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

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Теги: ухилянт, кордон
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