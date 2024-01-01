Правила перетину кордону можуть змінитися через новий закон про мобілізацію

Андрій Демченко припустив, що деякі правила перетину державного кордону можуть змінитися, коли закон про мобілізацію стане чинним.



Про це він сказав на пресконференції в «Медіацентрі Україна», пише



Демченко пояснив, що уряд має зробити відповідними до ухваленого закону про мобілізацію інші законодавчі акти України, зокрема ті, що регулюють правила перетину кордону.



«Зважаючи на те, що в статтю 123 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни можуть бути внесені в правила перетину державного кордону», — сказав речник ДПСУ.



Утім, він наголосив, що достеменно не може сказати, чого саме стосуватимуться можливі зміни.



Закон про мобілізацію



16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, який стане чинним 18 травня.



Основними положеннями законопроєкту є, зокрема:



норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;

можливість звільнитися зі служби після полону;



чоловіки, визнані обмежено придатними, зобовʼязані будуть пройти переогляд протягом 12 місяців;



ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;



військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;



передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;



обмеження керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник Державної прикордонної службиприпустив, що деякі правила перетину державного кордону можуть змінитися, колистане чинним.Про це він сказав на пресконференції в «Медіацентрі Україна», пише Громадське Демченко пояснив, що уряд має зробити відповідними до ухваленого закону про мобілізацію інші законодавчі акти України, зокрема ті, що регулюють правила перетину кордону.«Зважаючи на те, що в статтю 123 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни можуть бути внесені в правила перетину державного кордону», — сказав речник ДПСУ.Утім, він наголосив, що достеменно не може сказати, чого саме стосуватимуться можливі зміни.16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, який стане чинним 18 травня.норма про право на звільнення зі служби людей з інвалідністю;можливість звільнитися зі служби після полону;чоловіки, визнані обмежено придатними, зобовʼязані будуть пройти переогляд протягом 12 місяців;ті, хто отримав 2 та 3 групи інвалідності після 24 лютого 2022 року (окрім військовослужбовців), підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби;військовослужбовці у разі укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки;передбачається обмеження консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років без військово-облікових документів;обмеження керування транспортними засобами військовозобов’язаним на вимогу ТЦК.

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