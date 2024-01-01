Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА

Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Міноборони пояснило, які основні зміни будуть у Законі про мобілізацію, який раніше ухвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міністерство.

Закон набуде чинності 18 травня.
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА

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Теги: закон про мобілізацію
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