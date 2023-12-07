В Україні випав «рудий» дощ





Про це повідомляє



У Гідрометцентрі пояснили, що причинами насиченого відтінку неба є бурі над пустелею Сахара в Африці, які здіймають у повітря тони пилу, і циклон вітрів, що дмуть з півдня на Європу.



Так, оранжеві опади зафіксовані на півдні України - в Миколаєві та області. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Ник Вести.



Не оминули незвичні опади й Вінницьку область.



"Оранжевий'' дощ з Одеси дійшов до нас", - написала Валентина Пасічник у Facebook.



Жителі Київської області також фіксують небувалі дощі.



"Рудий дощ. Ніколи ще не милася машина після дощу так, як це було сьогодні. Хто тепер скаже що повітря в нас чисте. Якщо після дощу такий пил впав з дощем", - написав в Facebook Ярослав Мельник.



Вчителька з хімії Олена Іванова Бардичевська вирішила перевірити, чи взагалі шкідливий оранжевий дощ. Як виявилося, це просто опади з піском.



"Рудий дощ, який налякав більшість мешканців нашого селища виявився звичайним дощем з піском. Учні КЗ Кривоозерського ліцею N1 вирішили перевірити середовище зібраних зразків дощу, воно виявилося нейтральним, як і у звичайній воді. Ні кислотних, ні лужних властивостей не виявлено. Будьте здоровенькі і не жахайтеся", - написала вона у Facebook.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні 24 квітня випав "оранжевий" дощ. Причиною незвичного явища стали пил та пісок з Сахари. Незвичні опади випали також і у Київській області.Про це повідомляє РБК-Україна У Гідрометцентрі пояснили, що причинами насиченого відтінку неба є бурі над пустелею Сахара в Африці, які здіймають у повітря тони пилу, і циклон вітрів, що дмуть з півдня на Європу.Так, оранжеві опади зафіксовані на півдні України - в Миколаєві та області. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Ник Вести.Не оминули незвичні опади й Вінницьку область."Оранжевий'' дощ з Одеси дійшов до нас", - написала Ву Facebook.Жителі Київської області також фіксують небувалі дощі."Рудий дощ. Ніколи ще не милася машина після дощу так, як це було сьогодні. Хто тепер скаже що повітря в нас чисте. Якщо після дощу такий пил впав з дощем", - написав в FacebookВчителька з хіміївирішила перевірити, чи взагалі шкідливий оранжевий дощ. Як виявилося, це просто опади з піском."Рудий дощ, який налякав більшість мешканців нашого селища виявився звичайним дощем з піском. Учні КЗ Кривоозерського ліцею N1 вирішили перевірити середовище зібраних зразків дощу, воно виявилося нейтральним, як і у звичайній воді. Ні кислотних, ні лужних властивостей не виявлено. Будьте здоровенькі і не жахайтеся", - написала вона у Facebook.

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